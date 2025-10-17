Logo

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

СРНА

17.10.2025

16:21

0
Савјет безбједности УН могао би да затражи од Међународног суда правде да изнесе савјетодавно мишљење о процедурама и модалитетима за именовање високих представника у БиХ у складу са Дејтонским мировним споразумом, објављено је на интернет страници Уједињених нација.

У тексту се наводи да је питање различитих ставова око улоге ОХР-а у БиХ кључно питање око којег чланице Савјета безбједности нису сагласне, уз напомену да ће то бити на дневном реду полугодишње дебате Савјета о БиХ 31. октобра.

Осим тога, у тексту се подсјећа да ни Кина ни Русија не признају овлаштења Кристијана Шмита као високог представника и обје државе су позвале на затварање ОХР-а, док се западне чланице Савјета, укључујући Француску, Велику Британију и САД, противе наметању временског оквира за затварање ОХР-а без позивања на Агенду пет плус два.

средоје новић

Република Српска

Новић: Одлазак Лагумџије у ОХР доказ да је Шмит преузео и спољну политику

Агенда пет плус два представља скуп од пет циљева и два услова које је утврдио Савјет за спровођење мира (ПИЦ) и које је потребно испунити прије затварања ОХР-а.

Једно од предстојећих питања за Савјет биће обнављање мандата мисије Еуфора "Алтеа", који истиче 1. новембра.

- Највјероватнија опција је продужење мандата за још годину дана без икаквих значајних промјена - наводи се у тексту.

Дебата Савјета безбједности УН заказана је за 31. октобар у 16.00 часова по средњоевропском времену, преноси Срна.

Кристијан Шмит

Савјет безбједности УН

BiH

