Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

Извор:
СРНА
17.10.2025
16:21
Коментари:0
Савјет безбједности УН могао би да затражи од Међународног суда правде да изнесе савјетодавно мишљење о процедурама и модалитетима за именовање високих представника у БиХ у складу са Дејтонским мировним споразумом, објављено је на интернет страници Уједињених нација.
У тексту се наводи да је питање различитих ставова око улоге ОХР-а у БиХ кључно питање око којег чланице Савјета безбједности нису сагласне, уз напомену да ће то бити на дневном реду полугодишње дебате Савјета о БиХ 31. октобра.
Осим тога, у тексту се подсјећа да ни Кина ни Русија не признају овлаштења Кристијана Шмита као високог представника и обје државе су позвале на затварање ОХР-а, док се западне чланице Савјета, укључујући Француску, Велику Британију и САД, противе наметању временског оквира за затварање ОХР-а без позивања на Агенду пет плус два.
Република Српска
Новић: Одлазак Лагумџије у ОХР доказ да је Шмит преузео и спољну политику
Агенда пет плус два представља скуп од пет циљева и два услова које је утврдио Савјет за спровођење мира (ПИЦ) и које је потребно испунити прије затварања ОХР-а.
Једно од предстојећих питања за Савјет биће обнављање мандата мисије Еуфора "Алтеа", који истиче 1. новембра.
- Највјероватнија опција је продужење мандата за још годину дана без икаквих значајних промјена - наводи се у тексту.
Дебата Савјета безбједности УН заказана је за 31. октобар у 16.00 часова по средњоевропском времену, преноси Срна.
БиХ
4 д0
БиХ
4 д3
БиХ
1 седм0
БиХ
1 мј1
БиХ
2 ч0
БиХ
9 ч1
БиХ
1 д1
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму