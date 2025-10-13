Умјесто у Предсједништво, Лагумџија у ОХР код свог шефа Шмита

Извор:
СРНА
13.10.2025
10:00
Коментари:3
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево.
Имајући у виду чињеницу да ће сједница Савјета безбједности УН на којој ће се говорити о ситуацији у БиХ бити одржана 31. октобра, јасно је да је Лагумџија дошао на консултације код свог шефа и главног налогодавца Кристијана Шмита.
Било би уставно и логично да се упутио у зграду Предсједништва БиХ на консултације са члановима овог органа који је једини задужен за спољну политику, али познато је да Лагумџија одавно не поштује Устав сопствене земље.
Уосталом, и сам је јавно рекао да ради по налогу бошњачког члана Предсједништва БиХ, игноришући чињеницу да је Предсједништво колективни шеф државе, а не приватна прћија једног члана Предсједништва.
БиХ
16 ч0
БиХ
19 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму