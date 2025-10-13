Logo

Умјесто у Предсједништво, Лагумџија у ОХР код свог шефа Шмита

Извор:

СРНА

13.10.2025

10:00

Коментари:

3
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево.

Имајући у виду чињеницу да ће сједница Савјета безбједности УН на којој ће се говорити о ситуацији у БиХ бити одржана 31. октобра, јасно је да је Лагумџија дошао на консултације код свог шефа и главног налогодавца Кристијана Шмита.

Било би уставно и логично да се упутио у зграду Предсједништва БиХ на консултације са члановима овог органа који је једини задужен за спољну политику, али познато је да Лагумџија одавно не поштује Устав сопствене земље.

Уосталом, и сам је јавно рекао да ради по налогу бошњачког члана Предсједништва БиХ, игноришући чињеницу да је Предсједништво колективни шеф државе, а не приватна прћија једног члана Предсједништва.

Zlatko Lagumdžija

