Logo

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

Извор:

АТВ

16.10.2025

16:29

Коментари:

0
Нижеразредни уплив у Стејт департмент

Федерални медији пишу о састанку министра комуникација и транспорта у Савјету министара Едина Форте са представницима Стејт департмента гдје је обављао озбиљан државнички посао који се тиче споразума о инфраструктурним улагањима.

Према сазнањима АТВ, Форто је од представника Стејт департмента видио Марка Флеминга.

Флеминг тренутно обавља посао привременог замјеника помоћника државног секретара САД задуженог за Евроазију, укључујући и Балкан.

"Босна и Херцеговина и Сједињене Америчке Државе требају споразум о инфраструктурним улагањима који би обухватио развој плинске, жељезничке и широкопојасне инфраструктуре у оба бх. ентитета. Ти пројекти би снажно повезали привреду БиХ са регионом и остатком Европе", изјавио је Форто.

Ово и јесу потребе БиХ, али коме их Форто образлаже велико је питање. Ако су сви дипломатски досези сарајевских политичара једнаки овом Фортовом, то је и најбоља илустрација ћорсокака у којем се налази дипломатска мрежа БиХ коју предводи Елмедин Конаковић.

Подијели:

Тагови:

Edin Forto

Stejt department

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

БиХ

Лицемјерје Форте пробија све мјераче: Ево шта је поручио Фајон и Пирц Мусар

1 мј

0
Кошарац: Форто не извршава одлуке Савјета министара

БиХ

Кошарац: Форто не извршава одлуке Савјета министара

1 мј

0
Форто: На идућој сједници анализа обећања превозницима

БиХ

Форто: На идућој сједници анализа обећања превозницима

1 мј

0
Додик: Форто и његова "дружина" најобичнија недоношчад страних интереса

БиХ

Додик: Форто и његова "дружина" најобичнија недоношчад страних интереса

1 мј

0

Више из рубрике

Цвијановић разговарала са Саром: Трампова улога у постизању мировног споразума била кључна

БиХ

Цвијановић разговарала са Саром: Трампова улога у постизању мировног споразума била кључна

25 мин

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Овјерене четири кандидатуре за пријевремене изборе

37 мин

0
Човић: Нема разлога да не именујемо главног преговарача са ЕУ

БиХ

Човић: Нема разлога да не именујемо главног преговарача са ЕУ

5 ч

0
Почела примјена нових правила заштите личних података

БиХ

Почела примјена нових правила заштите личних података

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner