Нижеразредни уплив у Стејт департмент

Федерални медији пишу о састанку министра комуникација и транспорта у Савјету министара Едина Форте са представницима Стејт департмента гдје је обављао озбиљан државнички посао који се тиче споразума о инфраструктурним улагањима.
Према сазнањима АТВ, Форто је од представника Стејт департмента видио Марка Флеминга.
Флеминг тренутно обавља посао привременог замјеника помоћника државног секретара САД задуженог за Евроазију, укључујући и Балкан.
"Босна и Херцеговина и Сједињене Америчке Државе требају споразум о инфраструктурним улагањима који би обухватио развој плинске, жељезничке и широкопојасне инфраструктуре у оба бх. ентитета. Ти пројекти би снажно повезали привреду БиХ са регионом и остатком Европе", изјавио је Форто.
Ово и јесу потребе БиХ, али коме их Форто образлаже велико је питање. Ако су сви дипломатски досези сарајевских политичара једнаки овом Фортовом, то је и најбоља илустрација ћорсокака у којем се налази дипломатска мрежа БиХ коју предводи Елмедин Конаковић.
