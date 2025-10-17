Суд БиХ: Ни ми не знамо да ли је Махмуљин уопште на лијечењу у Турској

Извор:
17.10.2025
У Суду БиХ тврде да не знају да ли је Сакиб Махмуљин, некадашњи командант Трећег корпуса Армије РБиХ, који је правоснажно осуђен због ратних злочина над Србима на подручју Озрена и Возуће, уопште на лијечењу у Турској.
Подсјетимо, три године нема ни трага ни гласа осуђеном ратном злочинцу, а према ономе што нам је речено из Суда БиХ, може се закључити да су мале шансе да он ускоро буде лоциран, ако уопште постоје.
Суд БиХ се, истичу из овог суда, путем Министарства правде БиХ обратио надлежним органима Турске са молбом у вези са лоцирањем и изручењем Махмуљина.
"Надлежном органу Републике Турске је достављена информација када је осуђени отпутовао у Републику Турску и у којој клиници се наводно лијечи, међутим Суд је добио одговор Министарства правде Републике Турске да нису успјели лоцирати осуђеног Сакиба Махмуљина у Републици Турској. Суд нема информацију да ли је осуђени Махмуљин завршио са лијечењем, као ни информацију да ли је уопште на лијечењу у Републици Турској", речено је за "Независне новине" из Суда БиХ.
Подсјетимо, за Махмуљином је расписана и Интерполова потјерница, али ни то није уродило плодом.
"Након издавања наредбе за расписивање међународне потјернице за осуђеним Махмуљином, Суд је предузимао радње у смислу провјере на терену, односно провјере да ли се осуђени налази на адреси пребивалишта. Конкретна радња подузета је 30. октобра 2024. године", кажу из Суда БиХ за "Независне новине".
Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело
Анђелко Носовић, предсједник Савеза логораша Републике Српске, пита ко је Махмуљину дао документе да оде из БиХ.
"А он је пресуђени злочинац. Они то намјерно раде, они су њега склонили. То су све лажи да не знају гдје је. На крају крајева, Срби када иду као свједоци, њима се на главу натовари Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), оптужују их за којекакве ствари само да били застрашени да не би свједочили и да не би говорили истину. А са друге стране, од Тужилаштва и Суда имамо прикривање злочина. Ако случајно неког осуде, они оперу крв са његових руку. Према томе, није тачно да не знају гдје је Махмуљин. То је мазање очију", рекао је Носовић за "Независне новине".
Божица Живковић Рајилић, предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске, каже да је случај "Махмуљин" показао да су Тужилаштво и Суд БиХ, како је навела, "заправо спрега увезаних 'неправника'".
"Они имају дипломе правника, али се не баве правом. И када осуде злочинце, они не одговарају. Зато су Срби осуђени на више од 1.000 година. Осуде их одмах, експресно. Чим га осумњиче, притворе га, па осуде. Нико се не брани са слободе. То не да је дискриминаторски, него то изгледа као пријеки суд за Србе", каже Живковић Рајилићева за "Независне новине".
Црвена потјерница за Махмуљином
Црвена потјерница за Махмуљином, подсјетимо, расписана је 29. новембра 2022. године, након што се он није јавио на издржавање затворске казне од осам година, и то због наводног лијечења у Турској.
Потјерница у овом случају је расписана након што је Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ добила наредбу Суда БиХ да за Махмуљином буде расписана међународна потјерница, која је унесена у систем и постала доступна свим земљама чланицама Интерпола. Он је Суду БиХ требало да приступи 23. новембра 2022. како би преузео упутни акт за ступање на издржавање казне.
Апелационо вијеће Суда БиХ осудило је у априлу 2022. године Махмуљина на јединствену казну затвора од осам година за злочине почињене 1995. у Возући и Завидовићима.
Драма на базену у Сплиту: Радник помијешао хлор и киселину, двоје дјеце у болници
Махмуљин је осуђен за ратни злочин против цивилног становништва на једну годину, за ратни злочин против рањеника и болесника на годину и шест мјесеци, и за ратни злочин против ратних заробљеника на шест година и шест мјесеци затвора, те му је изречена јединствена казна од осам година. Ово је коначна пресуда на коју не постоји могућност жалбе.
Суђење Махмуљину је почело у марту 2016. Суд БиХ га је у првостепеном поступку прогласио кривим и осудио на 10 година затвора, јер није спријечио и казнио злочине које су починили припадници Одреда "Ел Муџахедин", јединице из састава Трећег корпуса којима је био директно надређен.
Апелационо вијеће Суда БиХ је, међутим, у септембру 2021. године уважило Махмуљинову жалбу и укинуло првостепену пресуду којом је осуђен на 10 година затвора, а крајем новембра 2021. почео је обновљени поступак, који је, дакле, завршен у априлу 2022.
