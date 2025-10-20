Logo

Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио

Извор:

РТРС

20.10.2025

12:19

Коментари:

0
Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара, Срђан Амиџић за РТРС, коментарисао је недавну изјаву министра спољних послова, Елмедина Конаковића који је рекао да се "шалио" када је на Савјету министара казао да је његово министарство ангажовало лобистичку кућу у САД-у, реченицом "Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио" – те истакао да је то ситуација у овом конкретном случају.

- Могу само да будем захвалан колеги Конаковићу, јер је он показао да БиХ, нажалост, неријетко изгледа као шала од државе. Али они који се озбиљно баве овим послом, не би смјели да се понашају тако - нагласио је Амиџић.

Додаје да је најмањи проблем то што је Конаковић рекао да се само "шалио".

- Проблем је што је направио порески прекршај, а на основу тог прекршаја настају и посљедице, односно обавезе плаћања пореза који се везују за тај уговор. Тај уговор сам по себи представља опорезив предмет, и тим питањем се баве надлежне институције. Он је говорио о лобирању, а ријеч је о једној реномираној лобистичкој кући. То је објављено у свим медијима у вези са БиХ - рекао је Амиџић.

Elmedin Konakovic

БиХ

У страху од истраге Тужилаштва Конаковић се одриче властитог потписа и поручује: “Шалио сам се"

Наводи да садашња дешавања показују колико је било успјешно лобирање у Федерацији БиХ, а колико у Републици Српској.

- Драго ми је да у БиХ, када говоримо о реалностима, све већи број саговорника који представљају те стране силе, препознају ко се заиста "шали" са БиХ, а ко озбиљно приступа ономе што се зове Дејтонска БиХ - закључио је Амиџић.

Подијели:

Таг:

Срђан Амиџић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

БиХ

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

23 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Како је пропао покушај неуставног кандидовања представника БиХ у OPCW

2 д

0
Elmedin Konakovic

Хроника

Шокантан исказ полицајца Нермина Шеховића на суђењу Конаковићу: Мајка је имала мождани удар!

2 седм

0
Кошарац: Халуцинације "тројке" о преносу надлежности у реформској агенди

Република Српска

Кошарац: Халуцинације "тројке" о преносу надлежности у реформској агенди

2 седм

2

Више из рубрике

Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

БиХ

Аулић: Пуљић, опет, промашио цијелу лопту

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

БиХ

Земљотрес погодио Зеницу

3 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

У страху од истраге Тужилаштва Конаковић се одриче властитог потписа и поручује: “Шалио сам се"

17 ч

1
Гранични прелаз Градишка

БиХ

Возачи опрез: Дуге колоне возила према Хрватској

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner