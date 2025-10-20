Амиџић о Конаковићевој "шали": Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио

Извор:
РТРС
20.10.2025
12:19
Министар финансија и трезора у Савјету министара, Срђан Амиџић за РТРС, коментарисао је недавну изјаву министра спољних послова, Елмедина Конаковића који је рекао да се "шалио" када је на Савјету министара казао да је његово министарство ангажовало лобистичку кућу у САД-у, реченицом "Није мајка клела што се коцкао, него што се вадио" – те истакао да је то ситуација у овом конкретном случају.
- Могу само да будем захвалан колеги Конаковићу, јер је он показао да БиХ, нажалост, неријетко изгледа као шала од државе. Али они који се озбиљно баве овим послом, не би смјели да се понашају тако - нагласио је Амиџић.
Додаје да је најмањи проблем то што је Конаковић рекао да се само "шалио".
- Проблем је што је направио порески прекршај, а на основу тог прекршаја настају и посљедице, односно обавезе плаћања пореза који се везују за тај уговор. Тај уговор сам по себи представља опорезив предмет, и тим питањем се баве надлежне институције. Он је говорио о лобирању, а ријеч је о једној реномираној лобистичкој кући. То је објављено у свим медијима у вези са БиХ - рекао је Амиџић.
Наводи да садашња дешавања показују колико је било успјешно лобирање у Федерацији БиХ, а колико у Републици Српској.
- Драго ми је да у БиХ, када говоримо о реалностима, све већи број саговорника који представљају те стране силе, препознају ко се заиста "шали" са БиХ, а ко озбиљно приступа ономе што се зове Дејтонска БиХ - закључио је Амиџић.
