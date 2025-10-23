Logo

Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

Извор:

СРНА

23.10.2025

17:43

Коментари:

0
Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО
Фото: Фејсбук/Александар Гогановић

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић истакао је у разговору са замјеником генералног секретара НАТО-а Радмилом Шекеринском да у БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО-у, али да представници из Републике Српске подржавају сарадњу.

Гогановић је током данашњег разговора у Бриселу навео да да представници из Републике Српске подржавају сарадњу са Алијансом у оквиру постојећег нивоа партнерских односа.

Он је изразио задовољство ставом НАТО-а да домаћи политички актери треба сами да рјешавају унутрашња питања у БиХ, нагласивши да Република Српска инсистира на деескалацији политичке кризе и очувању стабилности и безбједности.

Гогановић је рекао Срни да је састанак био коректан и да је са Шекеринска похвалила одлуке које доприносе смиривању политичких тензија и истакла важност наставка дијалога и партнерства са НАТО-ом.

Закључио је да је директна комуникација представника Републике Српске са НАТО-ом од кључног значаја како би се осигурала потпуна информисаност и разумијевање позиција, уз обострано поштовање надлежности и Дејтонског мировног споразума.

Подијели:

Таг:

Александар Гогановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић се састала са Гинкелом

БиХ

Цвијановић се састала са Гинкелом

5 ч

0
Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

БиХ

Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

6 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК усвојио у дневни ред захтјев Сене Узуновић

6 ч

0
Метеоролошки хаос пријети Европи: Стиже олуја Бењамин, захлађење и у БиХ

БиХ

Метеоролошки хаос пријети Европи: Стиже олуја Бењамин, захлађење и у БиХ

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Путин: Одложен самит у Будимпешти

17

43

Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

17

36

Залихе веће него што се мислило: Откривено највеће налазиште злата на свијету

17

25

Знакови да сте под превеликим стресом: Ослушните организам

17

19

Специјалци вјежбали и промашили зграду: Упали у школу и испрепадали дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner