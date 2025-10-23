Гогановић: У БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО

Извор:
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић истакао је у разговору са замјеником генералног секретара НАТО-а Радмилом Шекеринском да у БиХ не постоји политички консензус о чланству у НАТО-у, али да представници из Републике Српске подржавају сарадњу.
Гогановић је током данашњег разговора у Бриселу навео да да представници из Републике Српске подржавају сарадњу са Алијансом у оквиру постојећег нивоа партнерских односа.
Он је изразио задовољство ставом НАТО-а да домаћи политички актери треба сами да рјешавају унутрашња питања у БиХ, нагласивши да Република Српска инсистира на деескалацији политичке кризе и очувању стабилности и безбједности.
Гогановић је рекао Срни да је састанак био коректан и да је са Шекеринска похвалила одлуке које доприносе смиривању политичких тензија и истакла важност наставка дијалога и партнерства са НАТО-ом.
Закључио је да је директна комуникација представника Републике Српске са НАТО-ом од кључног значаја како би се осигурала потпуна информисаност и разумијевање позиција, уз обострано поштовање надлежности и Дејтонског мировног споразума.
