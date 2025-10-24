Logo

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручује да је вријеме зрело за реконструисање међународног присуства у БиХ.

"Нама су потребни партнери, навела је она, а не спољни дестабилизатори унутрашњих прилика", поручила је Цвијановић у објави на Иксу.

Жељка Цвијановић

