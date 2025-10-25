Због Конаковића комплетно руководство НиП-а у Бановићима поднијело оставке

25.10.2025
11:30
Коментари:0
Чланови Извршног одбора ОО Народ и Правда Бановићи на челу са предсједником Повјереништва ОО НиП Бановићи Едином Жунићем поднијели су неопозиве оставке на све функције и чланство у ОО НиП Бановићи.
- Много је разлога који су допринијели доношењу овакве одлуке, а главни је деструктиван политички утицај предсједника НиП-а, Елмедина Конаковића, који је и поред преданог рада и резултата, које је ОО НиП Бановићи остварила, игнорисао вољу Повјереништва, наносећи јој штету, рушећи њен углед и аутономију, зарад личних интереса у односу са својим коалиционим партнерима из ПДА - наводе чланови Извршног одбора ОО Народ и Правда Бановићи.
Додају да због свега наведеног сматрају да више не постоје политички, организацијски, ни морални услови за наставак дјеловања у оквиру странке НиП Бановићи, пише Аваз.
