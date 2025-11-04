ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

Извор:
Кликс
04.11.2025
10:14
Полиција Кантона Сарајево по налогу ПОСКОК-а јутрос је извршила претресе и привремено одузела четири мобитела у вези са случајем спорне преписке челника Владе ФБиХ и ФУП-а.
Како пише Кликс, мета ПОСКОК-а су четири особе, а тренутно није познат њихов статус односно да ли ће бити приведени или ће остати на слободи након што полиција изузме одређене предмете који се могу користити као докази.
Ријеч је о случају који указују на злоупотребу положаја, трговину утицајем и корупцију.
Комуникација се водила између в.д. директора ФУП-а Вахидина Муњића, премијера Нермина Никшића, службеника ФУП-а Мухамеда Охрановића који је координатор између кабинета премијера и в.д. директора ФУП-а, директора Судске полиције Џенада Гроше, шефице Никшићевог кабинета Аријане Хусеиновић-Ајановић и других.
У порукама се може прочитати како службеници говоре о запошљавањима, напредовању одређених особа, премјештајима, мијешању и интересовању за одређене истраге итд.
