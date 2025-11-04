Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Чејни је био амерички политичар и државник, једна од најзначајнијих и најконтроверзнијих личности у савременој политичкој историји Сједињених Америчких Држава.

Свијет Умро Дик Чејни

Рођен је 30. јануара 1941. године у Линколну, у савезној држави Небраска. Студирао је политичке науке, а политичку каријеру започео је током шездесетих година у Вашингтону, гдје је радио као савјетник у администрацији предсједника Ричарда Никсона, а затим и Џералда Форда. У Фордово вријеме обављао је функцију шефа кабинета Бијеле куће, што је било његово прво истакнуто мјесто у извршној власти.

Током осамдесетих, Чејни је био конгресмен из Вајоминга и важио за једног од водећих представника Републиканске странке у Представничком дому. Крајем те деценије, у администрацији предсједника Џорџа Буша Старијег, постављен је за министра одбране (1989–1993). У том својству надгледао је операцију „Пустињска олуја“ — америчку војну интервенцију у Заливском рату против Ирака 1991. године.

Послије одласка из јавне службе, Чејни је неколико година радио у приватном сектору као директор енергетске компаније „Halliburton“, једне од највећих свјетских корпорација у области нафтне индустрије.

Најпознатији је као потпредсједник Сједињених Америчких Држава (2001–2009) у администрацији предсједника Џорџа В. Буша Млађег. Његов утицај у тој улози био је изузетно велик — многи аналитичари сматрају да је био један од најмоћнијих потпредсједника у историји САД. Чејни је имао кључну улогу у обликовању америчке спољне и безбједносне политике након терористичких напада 11. септембра 2001., укључујући и одлуке о ратовима у Авганистану и Ираку.

Његова политика, нарочито у погледу „рата против тероризма“, надзора, и поступања према затвореницима у Гвантанаму, изазвала је бројне контроверзе и оштре критике.

Свој посљедњи глас на предсједничким изборима 2024. године дао је Камали Харис.

Већи дио живота, Чејни је имао проблеме са кардиоваскуларним болестима, преживио је низ срчаних удара.

Терористички напад

Чејни, бивши представник Вајоминга, шеф кабинета Бијеле куће и секретар за одбрану, уживао је у уносној каријери у корпоративном свијету када га је Џорџ В. Буш задужио да провјерава могуће кандидате за потпредсједничку функцију. Потрага се завршила тако што је Чејни сам положио заклетву као свјетски искусни "број два" поред неискусног новог предсједника који је дошао у Овални кабинет након спорних избора.

Иако карикатуре Чејнија као стварног предсједника не одражавају тачне динамике Бушовог унутрашњег круга, он је уживао у огромном утицају који је имао из сјенке.

Чејни је био у Бијелој кући, док је предсједник био ван града, 11. септембра 2001. У дијелићу секунде ужаса када је други отети авион ударио у Свјетски трговински центар у Њујорку, рекао је да се промијенио и одлучио да освети нападе које је оптужена ал-Каида и да спроведе америчку моћ широм Блиског истока кроз неоконзервативну доктрину промјене режима и превентивног рата.

"У том тренутку, знало се да је ово намјеран чин. Ово је био терористички акт", присјећао се тог дана у интервјуу за Си-Ен-Ен са Џоном Кингом 2002. године.

У каснијим годинама, Чејни је размишљао о томе како су га напади оставили са огромним осјећајем одговорности да се такав напад на домовину никада више не понови.

Из бункера дубоко испод Беле куће, Чејни је ушао у кризни режим, усмјеравајући одговор нације у жалости која је одједном била у рату. Дао је наредбу да се обори сваки даљи отети авион уколико се приближи Бијелој кући или Конгресу САД. За многе, његови чести одласци на "неоткривене" локације изван Вашингтона како би очувао предсједнички ланац сукцесије, додатно су учврстили његов имиџ свезнајуће фигуре која води тајни рат из сјенке. Његова јастребска и алармантна перцепција нације суочене с озбиљним пријетњама није била изузетак у то вријеме - посебно током трауматичног периода који је укључивао пошиљке антракса и снајперске пуцњаве око Вашингтона, што је појачало осјећај јавног страха, иако нису били повезани са 11. септембром.

Напади 11. септембра покренули су рат САД у Авганистану да би се збацили талибани који су пружали уточиште ал-Каиди, иако је лидер терористичке групе, Осама бин Ладен, побјегао. Убрзо је Чејни заговарао ширење америчког напада на Ирак и његовог лидера Садама Хусеина, чије је снаге помогао да се изолују из Кувајта током Првог заливског рата као Пентагонов шеф под Џорџом Х. В. Бушом.

Потпредсједникова агресивна упозорења о наводним програмима оружја за масовно уништење у Ираку, наводним везама с ал-Каидом и намјером да се терористима обезбиједи смртоносно оружје, играла су велику улогу у припреми америчке инвазије на Ирак 2003. Конгресни извјештаји и друге постратне истраге касније су показали да су Чејни и други административни званичници преувеличавали, погрешно представљали или нису адекватно приказали погрешне обавјештајне податке о програмима оружја за масовно уништење које Ирак није посједовао. Једна од његових најзлогласнијих тврдњи - да је главни отмичар 11. септембра, Мохамед Ата, састао се са ирачким обавјештајним званичницима у Прагу - никада није доказана, укључујући и независну комисију за нападе 11. септембра.

Ипак, Чејни је 2005. тврдио да је он и други званичници дјеловали на основу "најбољих доступних обавјештајних података". Иако је признао да су погрешне информације очигледне уназад, инсистирао је да је свака тврдња да су подаци "исфабриковани, преувеличани или лажно представљени" "потпуно нетачна".

Конфликти у Ираку и Авганистану такође су одвели САД на мрачни правни и морални пут, укључујући "појачана испитивања" осумњичених за тероризам, што су критичари назвали мучењем. Чејни - који је био у центру свих аспеката глобалног рата против тероризма - тврдио је да су методе попут "waterboardinga" потпуно прихватљиве. Такође је био искрени заговорник држања осумњичених у Гвантанаму без суђења - праксу коју су критичари код куће и у иностранству означили као увреду основним америчким вриједностима.

Без кајања

Чејни је постао симбол претјеривања у кампањама против тероризма и фатално погрешних претпоставки и лошег планирања које су иницијално успјешну инвазију на Ирак претвориле у крваво мочварно подручје. Напустио је функцију омражен од стране демократа, са рејтингом одобравања од 31% према Pew Research Center.

До краја живота, Чејни није изразио кајање, увјерен да је само радио оно што је било потребно да одговори на невиђени напад на америчко тло који је убио скоро 2.800 људи и довео до скоро двије деценије страних ратова који су подијелили нацију и трансформисали политику.

"Поново бих то учинио у минут", рекао је када је суочен с извјештајем Сенатског обавјештајног одбора 2014. године који је закључио да су појачана испитивања била брутална и неефикасна и одговорна за нарушавање угледа САД у свијету.

О рату у Ираку рекао је Си-Ен-Ену 2015: "Тада је то било исправно, вјеровао сам тада и вјерујем и сада."