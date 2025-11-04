Logo

Амбасадор САД-а у НАТО-у поручио Зеленском: Вријеме је да се рат заврши

Извор:

Агенције

04.11.2025

11:25

Коментари:

0
Амбасадор САД-а у НАТО-у поручио Зеленском: Вријеме је да се рат заврши
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Амбасадор САД у НАТО-у Метју Витакер саопштио је да је рекао предсједнику Украјине Владимиру Зеленском да је вријеме да се пронађе мирно рјешење за украјински сукоб.

"Поручио сам /Зеленском/ да тај бесмислени рат мора да се заврши и да је мир - предвођен напорима предсједника /САД Доналда/ Трампа - једини одржив пут напријед", написао је Витакер на "Иксу".

Бивши амерички савјетник за државну безбједност Мајкл Флин изјавио је за РИА Новости у суботу, 1. новембра, да Трамп жели да настави дијалог о проналажењу рјешења за сукоб у Украјини.

Подијели:

Тагови:

Владимир Зеленски

Украјина

Русија

NATO

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Катар ће Европу оставити без гаса?

Свијет

Катар ће Европу оставити без гаса?

3 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Мушкарац оптужен због претњи убиством Доналду Трампу

3 ч

0
Преминуо сјевернокорејски лидер Ким Јонг Нам

Свијет

Преминуо сјевернокорејски лидер Ким Јонг Нам

4 ч

0
Бугарска: Избио пожар у нуклеарној електрани

Свијет

Бугарска: Избио пожар у нуклеарној електрани

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

13

24

Пола вијека фудбалске традиције: Борик слави јубилеј и отвара 50. турнир у малом фудбалу

13

15

Убиство у Добоју: Син убио оца

13

14

Нова истраживања: Млади све мање конзумирају алкохол, и то из ових разлога

13

13

Главни архитекта “рата против тероризма”: Ко је био Дик Чејни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner