Амбасадор САД-а у НАТО-у поручио Зеленском: Вријеме је да се рат заврши

04.11.2025
11:25
Амбасадор САД у НАТО-у Метју Витакер саопштио је да је рекао предсједнику Украјине Владимиру Зеленском да је вријеме да се пронађе мирно рјешење за украјински сукоб.
"Поручио сам /Зеленском/ да тај бесмислени рат мора да се заврши и да је мир - предвођен напорима предсједника /САД Доналда/ Трампа - једини одржив пут напријед", написао је Витакер на "Иксу".
Бивши амерички савјетник за државну безбједност Мајкл Флин изјавио је за РИА Новости у суботу, 1. новембра, да Трамп жели да настави дијалог о проналажењу рјешења за сукоб у Украјини.
