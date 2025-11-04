Ова земља уводи затвор за 13-годишњаке

Извор:
Премијер Шведске Улф Кристерсон најавио је у септембру планове по којима би се за најтежа кривична дјела, укључујући убиство и тешко изазивање експлозије, граница кривичне одговорности спустила с 15 на 13 година. Реформа закона представља одговор на пораст смртоносног насиља међу бандама. Полиција тврди да криминалне мреже све чешће регрутују дјецу за коришћење и пренос оружја, јер млађи од 15 година не могу бити кривично гоњени.
Влада у Стокхолму раније је најавила оснивање посебних одјељења за притвор у шведским затворима за малољетнике од 15 до 17 година. Према новом приједлогу, план се проширује и на јединице за затварање младих у доби од 13 до 14 година. Према подацима Министарства правосуђа Шведске, малољетни преступници могли би се почети слати у те притворске установе већ наредног љета.
Влада тврди да ће измјена затворити правну празнину коју банде злоупотребљавају. Међутим, правни стручњаци, организације за права дјеце и социјални радници упозоравају да снижавање границе неће смањити криминал и да може угрозити процес рехабилитације, пише „Дојче веле“.
Минимална доб за кривичну одговорност у Европи знатно варира. Земље с границом испод 14 година су Ирска (од 10 година, у зависности од прекршаја), Холандија (од 12 година), Белгија и Мађарска (од 12 година, у зависности од прекршаја) те Француска (од 13 година, у зависности од прекршаја). Највиша граница је у Португалији и Луксембургу, гдје млади постају кривично одговорни тек са 16 година. У Хрватској је та граница постављена на 14 година.
Упркос разликама, све земље Европске уније имају посебне системе правосуђа за малољетнике млађе од 18 година, гдје је нагласак на образовању и рехабилитацији, а не на кажњавању. Ипак, како се заоштравају политичке расправе о младалачком криминалу, граница између заштите и кривичног прогона малољетника све више се брише.
У земљама с вишим границама, попут Финске или Португалије, нагласак је на социјалној реинтеграцији. Другдје, растућа забринутост због учешћа младих у насилним кривичним дјелима подстиче позиве на пооштравање правила – тренд који је сада видљив у Шведској, али и у Њемачкој.
Кривични закон у Њемачкој поставља границу одговорности на 14 година. Починиоцима од 14 до 17 година суди се пред судовима за малољетнике, гдје се нагласак ставља на рехабилитацију, друштвено користан рад и савјетовање, а не на затворске казне.
Међутим, позивајући се на пораст насиља међу још млађима, чланови конзервативне ЦДУ канцелара Фридриха Мерца, као и политичари крајње деснице, траже спуштање границе на 12 година. Подаци показују да је број дјеце осумњичене за насилна кривична дјела порастао за 11,3 одсто у 2024. години, иако је ниво и даље знатно нижи него почетком 2000-их.
Као и у Шведској, заговорници права дјеце и правни стручњаци противе се снижавању границе. Неки позивају да се најприје спроведе истраживање о томе би ли такав потез уопште смањио број кривичних дјела међу младима и какав би утицај имао на дјецу.
За сада њемачка влада показује мало интересовања за промјене, држећи се приступа који рехабилитацију ставља у први план, а који већ дуго обликује филозофију правосуђа за малољетнике. Ипак, расправа се поново отвара, а шведска одлука о снижавању границе могла би послужити као инспирација конзервативним законодавцима.
Ирска има најнижу добну границу за кривичну одговорност у Европској унији. Према Закону о дјеци, већина малољетника постаје кривично одговорна са 12 година, али за тешка кривична дјела попут убиства, убиства из нехата или силовања, кривични прогон могућ је већ од 10 година.
Та политика изазвала је критике група за људска права, укључујући УНИЦЕФ и Савјет Европе, који препоручују минималну границу од 14 година. Активисти у Ирској позивају законодавце да повећају границу, тврдећи да тренутни закон није у складу са савременим стандардима заштите дјеце.
Ирска влада брани постојећи оквир, указујући на специјализоване судове за малољетнике и програме преусмјеравања који се фокусирају на образовање и правду засновану на помирењу и обнови повјерења. Ипак, под све већим међународним притиском, разматра се ревизија законодавства.
Примјер Данске показује да треба бити опрезан. Влада десног центра 2010. године снизила је границу кривичне одговорности с 15 на 14 година, надајући се да ће тиме зауставити криминал међу младима. Двије године касније, нова влада поништила је одлуку. Истраживања су показала да није дошло до смањења кривичних дјела међу четрнаестогодишњацима. Такође је утврђена повезаност између раног затварања и повећаног понављања кривичних дјела.
За многе у Бриселу то је подсјетник да реформе кривичног закона могу бити политички популарне, али ријетко доносе трајне резултате.
Питање колико млад неко може бити да би био кажњен остаје политички осјетљиво у цијелој Европској унији. Шведски приједлог уклапа се у шири тренд оштрије реторике о криминалу младих – али истраживања, попут данске студије из 2025. године, сугеришу да рана криминализација може отежати реинтеграцију.
Истраживачи у Сједињеним Америчким Државама такође су утврдили да рано затварање малољетника негативно утиче на њихов развој и често има дугорочне посљедице. Док земље Европске уније вагају између одвраћања и рехабилитације, прави изазов можда није у томе колико ниско иде добна граница, већ у томе како друштва помажу рањивој дјеци да уопште не уђу у свијет криминала.
(Индекс)
