Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа

04.11.2025

15:54

Вишковић: Поступци се не могу водити без доказа
Фото: АТВ

Бивши премијер Републике Српске Радован Вишковић изјавио је да одлука Тужилаштва БиХ о обустави поступак против њега, предсједника Милорада Додика и предсједника Народне скупштине Ненада Стевандића потврђује да се поступци не могу водити без доказа и на основу политичких одлука, притисака или нечијих жеља.

- Не може се и не би се смјело тако радити. Волио бих да ово буде опомена за све будуће радње - истакао је Вишковић који сада обавља функцију вршиоца дужности директора Аутопутева Српске.

Вишковић је потврдио да је данас добио обавјештење Тужилаштва БиХ у коме се наводи да се због недостатка доказа против њега обуставља поступак за наводни напад на уставни поредак.

- Сада се обуставља истрага због недостатка доказа. Е то је БиХ, то је тај рад... - каже Вишковић.

Вишковић је подсјетио да је од почетка сматрао да на овом плану нису постојали правни нити било какви други основи за покретање истраге.

- То је у датом моменту била политичка одлука самог Тужилаштва и Суда БиХ да се иде у тај поступак и да се изврши притисак на Републику Српску и њене институције. Никада нису постојале никакве правне основе за тако тешке оптужбе, а ево данас смо то добили у писаној форми - навео је Вишковић за Срну.

Он је прецизирао да су Република Српска и њени руководиоци у претходном периоду трпјели снажне пријетње и притиске који су могли могли изазвати много негативно у БиХ, па и угрожавање мира на овим просторима.

Он каже да му је драго да је било памети и разума да се каже да је мир на овим просторима на првом мјесту и да Република Српска није призивала сукобе као што је радила друга страна.

Вишковић је рекао да све стране у БиХ требају да сједну за сто, разговарају и постигну компромисна рјешења у интересу три народа.

- Увијек се може наћи рјешење које ће бити по вољи људи који живе у оба ентитета - рекао је Вишковић.

Из Тужилаштва БиХ речено је да је обустављена истрага против Милорада Додика, Радована Вишковића и Ненада Стевандића јер је утврђено да нема довољно доказа да су починили кривично дјело "напад на уставни поредак".

