Спремно 50.000 КМ: Прилика за студенте у Српској

Аутор:

Стеван Лулић

04.11.2025

15:28

Спремно 50.000 КМ: Прилика за студенте у Српској
Фото: АТВ

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање 20 студената трећег циклуса академских студија при изради завршних радова (докторске дисертације).

За ове намјене Министарство је обезбиједило 50.000 КМ.

zajednicke institucije

Економија

Политичарима у БиХ више нема кафе за 0,8, нити кромпира за 1 КМ

"Конкурсом је планирано суфинансирање израде по четири докторске дисертације из области инжењерства и технологије као и друштвених наука, затим по три дисертације из области природних, медицинских и здравствених и пољопривредних наука, двије дисертације из области хуманистичких наука и једна из области умјетности", саопштено је из Министарства.

Услови

Када је ријеч о условима, Министарство напомиње да право учешћа на Конкурсу имају кандидати, односно докторанди држављани Републике Српске, БиХ са пребивалиштем у Републици Српској, не старији од 28 година.

Катарина Глигоријевић

Хроника

Ово је Српкиња чије тијело је пронађено у замрзивачу

"Поред тога, услов за конкурисање је одобрена докторска дисертација од стране универзитета, односно факултета и положени сви испити на трећем циклусу академских студија", наглашено је из Министарства.

Више информација о детаљима Конкурса који је отворен до 20. новембра може се погледати на интернет страници Министарства.

