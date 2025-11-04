Огласило се Тужилаштво БиХ о обустављању истраге против Додика, Вишковића и Стевандића

04.11.2025
13:56
Коментари:0
Обустављена је истрага против Милорада Додика, Радована Вишковића и Ненада Стевандића јер је утврђено да нема довољно доказа да су починили кривично дјело "напад на уставни поредак", саопштено је из Тужилаштва БиХ.
У писаном одговору на упит Срне из Одјељења на односе са јавношћу наводи се да су о одлуци странке у поступку обавијештене у складу са законом.
БиХ
Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића
"У предмету је 30. октобра донесена наредба о обустави истраге у односу на Додика Милорада, Вишковића и Стевандића", истичу из Одјељења за односе са јавношћу.
Тужилаштво БиХ покренуло је раније истрагу против предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Српске Ненада Стевандића и бившег премијера Радована Вишковића након што је Народна скупштина Српске 27. фебруара усвојила закон којим се забрањује рад дијелу правосудних и полицијских агенција БиХ на територији Републике Српске.
Овим законом прописано је да закони о Суду БиХ, Тужилаштву БиХ, Агенцији за истраге и заштиту БиХ и Високом судском и тужилачком савјету БиХ неће бити примјењивани нити ће се извршавати на територији Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске 18. октобра усвојила је Закон о престанку важења закона, и то Закона о непокретној имовини који се користи за функционисање јавне власти, Закона о непримјењивању одлука Уставног суда БиХ, Изборног закон Републике Српске, Закона о непримјењивању Закона и забрани дјеловања вануставних институција БиХ, Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске и Закона о високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.
