Огласило се Тужилаштво БиХ о обустављању истраге против Додика, Вишковића и Стевандића

04.11.2025

13:56

Огласило се Тужилаштво БиХ о обустављању истраге против Додика, Вишковића и Стевандића

Обустављена је истрага против Милорада Додика, Радована Вишковића и Ненада Стевандића јер је утврђено да нема довољно доказа да су починили кривично дјело "напад на уставни поредак", саопштено је из Тужилаштва БиХ.

У писаном одговору на упит Срне из Одјељења на односе са јавношћу наводи се да су о одлуци странке у поступку обавијештене у складу са законом.

БиХ

Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

"У предмету је 30. октобра донесена наредба о обустави истраге у односу на Додика Милорада, Вишковића и Стевандића", истичу из Одјељења за односе са јавношћу.

Тужилаштво БиХ покренуло је раније истрагу против предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Српске Ненада Стевандића и бившег премијера Радована Вишковића након што је Народна скупштина Српске 27. фебруара усвојила закон којим се забрањује рад дијелу правосудних и полицијских агенција БиХ на територији Републике Српске.

Овим законом прописано је да закони о Суду БиХ, Тужилаштву БиХ, Агенцији за истраге и заштиту БиХ и Високом судском и тужилачком савјету БиХ неће бити примјењивани нити ће се извршавати на територији Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске 18. октобра усвојила је Закон о престанку важења закона, и то Закона о непокретној имовини који се користи за функционисање јавне власти, Закона о непримјењивању одлука Уставног суда БиХ, Изборног закон Републике Српске, Закона о непримјењивању Закона и забрани дјеловања вануставних институција БиХ, Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске и Закона о високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

