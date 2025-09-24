Ништа од буџета - закључена хитна сједница ПД ПС БиХ

24.09.2025
13:56
Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на чијем дневном реду је био Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ који је усвојило Предсједништво БиХ без гласа српског члана, закључена је данас, јер предлагач није био присутан, а нова сједница заказана је за 15. октобар.
Сједница је јуче прекинута због недоласка предлагача који је био обавезан да образложи предложени буџет за ову годину, а за који је на прошлој сједници замјеник министра финансија и трезора у Савјету министара Мухамед Хасановић рекао да је непроводив.
Предсједништво БиХ усвојило је предложени буџет на сједници 19. августа без гласа српског члана Жељке Цвијановић.
Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара нову хитну сједницу заказао је за 15. октобар у 12.00 часова на чијем дневном реду ће се поново наћи Приједлог закона о буџету.
Након ове биће одржана друга хитна сједница о европском путу БиХ, а потом и редовна.
