Промјена на челу ЦИК-а: Изабран нови предсједник!

24.09.2025

10:33

CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Јован Калаба изабран је данас за новог предсједника Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ одлуком чланова тог тијела тајним гласањем.

Калабу су са пет гласова тајним гласањем изабрали чланови Централне изборне комисије БиХ, док је Вања Бјелица Прутина добила два гласа.

Калаба, члан ЦИК-а из реда српског народа, на тој позицији је замијенио Ирену Хаџиабдић којој мандат истиче 1. октобра.

Он ће на функцији остати до јуна 2027. године, а преузеће је од 1. октобра.

Иначе, ово је редовна ротација.

Коментари (0)
