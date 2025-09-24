Logo

Тијело жене извучено из језера

24.09.2025

10:09

Тијело жене извучено из језера
Фото: Pixabay

Из акумулационог језера у насељу Бубањ у Крагујевцу јуче је примијећено како плута тјело.

Пријава се догодила негдје око 16 часова, а након извлачења тијела одмах је утврђено да се ради о женској особи.

Тијело послато на обдукцију

''Полиција и екипа Хитне помоћи су дошли на терен, а љекари су нажалост само могли да констатују смрт. Увиђај је обављен, а дежурни тужилац је наложио да се тијело пошаље на обдукцију како би се утврдио идентитет и узрок смрти'', преноси извор и додаје да је истрага и даље у току.

(Курир)

