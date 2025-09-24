Тијело жене извучено из језера

24.09.2025
10:09
Коментари:0
Из акумулационог језера у насељу Бубањ у Крагујевцу јуче је примијећено како плута тјело.
Пријава се догодила негдје око 16 часова, а након извлачења тијела одмах је утврђено да се ради о женској особи.
''Полиција и екипа Хитне помоћи су дошли на терен, а љекари су нажалост само могли да констатују смрт. Увиђај је обављен, а дежурни тужилац је наложио да се тијело пошаље на обдукцију како би се утврдио идентитет и узрок смрти'', преноси извор и додаје да је истрага и даље у току.
(Курир)
Градови и општине
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Тенис
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
13 ч0
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
13
11
59
11
57
11
52
Тренутно на програму