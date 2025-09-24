Нови хаос: У Скупштини Града бачена димна бомба и кориштен бибер-спреј

24.09.2025
13:12
Коментари:0
Конститутивна сједница Скупштине града Зајечара, која је требало да се настави данас, прекинута је на самом почетку, јер је у скупштинској сали бачена димна бомба, а убрзо и бибер спреј, пошто је предсједавајући Миодраг Јовановић прочитао одлуку о верификацији мандата.
Како је пренио Танјуг, због баченог пиротехничког средства, налик сузавцу, одборници, новинари и припадници обезбјеђења су брзо напустили салу, покривајући лица, јер није могло да се дише.
Медији су пренијели и да се укључио противпожарни систем, а велика сала је закључана.
Одборници опозиције су опструисали почетак седнице, одбијајући да заузму своја мјеста и правећи галаму у сали као и расправом са одборницима власти.
Сједницу је заказао предсједавајући конститутивне седнице Миодраг Јовановић, као најстарији одборник, док опозиција спријечава њен наставак позивајући се на одлуку Вишег суда у Зајечару од 25. августа који је поништио одлуку о потврђивању одборничких мандата.
Одборници опозиције који су дошли да присуствују сједници, тренутно су испред зграде Скупштине Зајечара, док је дио одборника остао испред скупштинске сале.
Осим мање групе грађана, испред Скупштине општине Зајечар од јутрос су и лидер Еколошког устанка Александра Јовановића Ћута, посланик Народне странке Мирослав Алексић и народни посланик Милош Парандиловић.
На улазу је и даље распоређена полиција.
Конститутивна сједница је одржана 6. августа, када су одлуком већине верификовани мандати, али тај извјештај опозиција није потписала.
Сједница је затим била заказана 3. септембра, а због ометања њеног рада од стране опозиције она је одложена на неодређено вријеме.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је у међувремену оцијенило да је у конкретном случају потребно наставити конститутивну сједницу скупштине, верификацијом и потврђивањем мандата одборницима Скупштине града Зајечара и одлучивањем на тој сједници.
На првој Конститутивној сједници почетком августа за председника Скупштине је изабран Стефан Занков, а за градоначелника Владимир Виденовић, носилац листе "Не дамо Србију - Александар Вучић", а и током те сједнице било је и више инцидената, јер су одборници опозиције ометали рад.
Локални избори у Зајечару одржани су 8. јуна, а према укупном извјештају о резултатима избора за одборнике, листа "Не дамо Србију - Александар Вучић" освојила је 27 мандата, док је листа "Промјена у коју вјерујемо - Угљеша Ђуричковић-Драгана Рашић" освојила 19 мандата.
Листа "Уједињени за спас Зајечара - Миладин Крстић - Мирко Јеленковић" добила је четири мандата.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
15
21
15
19
15
18
15
15
15
09
Тренутно на програму