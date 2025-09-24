Петковић: Курти из немоћи напада Србију

Извор:
Sputnjik
24.09.2025
16:44
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је данас да је премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти из немоћи напада Србију јер, како је истакао, док САД прекидају стратешки дијалог са Приштином, предсједник Србије Александар Вучић са државним секретаром САД Марком Рубиом продубљује сарадњу.
Петковић је реаговао на Куртијеву изјаву да ,,међународна заједница не би требало да сматра Србију нормалном државом док не изручи српске криминалце''.
Курти је очигледно много бјесан због састанака предсједника Александра Вучића у Њујорку, па из немоћи напада Србију! Разумљива је Куртијева нервоза. Док САД прекидају стратешки дијалог с Приштином, Вучић са државним секретаром Рубиом продубљује сарадњу", написао је Петковић на мрежи Икс.
Курти је рекао да се на оптужници приштинског тужилаштва за догађаје у Бањској прије двије године, када је дошло до оружаног сукоба групе Срба и тзв. косовске полиције, налази 45 људи и поново затражио да они буду предати Приштини.
