Logo

Петковић: Курти из немоћи напада Србију

Извор:

Sputnjik

24.09.2025

16:44

Коментари:

0
Петковић: Курти из немоћи напада Србију
Фото: Танјуг/АП

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је данас да је премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти из немоћи напада Србију јер, како је истакао, док САД прекидају стратешки дијалог са Приштином, предсједник Србије Александар Вучић са државним секретаром САД Марком Рубиом продубљује сарадњу.

Петковић је реаговао на Куртијеву изјаву да ,,међународна заједница не би требало да сматра Србију нормалном државом док не изручи српске криминалце''.

илу-колач-24092025

Савјети

Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

Курти је очигледно много бјесан због састанака предсједника Александра Вучића у Њујорку, па из немоћи напада Србију! Разумљива је Куртијева нервоза. Док САД прекидају стратешки дијалог с Приштином, Вучић са државним секретаром Рубиом продубљује сарадњу", написао је Петковић на мрежи Икс.

Сплит невријеме

Регион

Потоп у Сплиту! Поплављен аеродром, бујице, избијени шахтови

Курти је рекао да се на оптужници приштинског тужилаштва за догађаје у Бањској прије двије године, када је дошло до оружаног сукоба групе Срба и тзв. косовске полиције, налази 45 људи и поново затражио да они буду предати Приштини.

(Спутњик)

Подијели:

Тагови:

Петар Петковић

Аљбин Курти

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

Савјети

Дочекајте јесен са најукуснијим тартом од меда и ораха

1 ч

0
Научници коначно ставили тачку на једну од највећих мистерија: Шта је старије кокошка или јаје?

Занимљивости

Научници коначно ставили тачку на једну од највећих мистерија: Шта је старије кокошка или јаје?

1 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Познати пјевач се расплакао због Халида и његове супруге: "Нажалост, Сејда није добро"

1 ч

0
Сушење одјеће

Здравље

Одјећу никада не треба сушити у овој просторији: Може опасно нарушити здравље

1 ч

0

Више из рубрике

Преминула жена на коју је пало дрво у дворишту суда у Нишу

Србија

Преминула жена на коју је пало дрво у дворишту суда у Нишу

4 ч

0
Нови хаос: У Скупштини Града бачена димна бомба и кориштен бибер-спреј

Србија

Нови хаос: У Скупштини Града бачена димна бомба и кориштен бибер-спреј

4 ч

0
Ђурић и Сијарто у Њујорку потврдили одличну билатералну сарадњу

Србија

Ђурић и Сијарто у Њујорку потврдили одличну билатералну сарадњу

7 ч

0
Тијело жене извучено из језера

Србија

Тијело жене извучено из језера

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

09

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner