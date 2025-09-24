Logo

Одјећу никада не треба сушити у овој просторији: Може опасно нарушити здравље

24.09.2025

16:35

Сушење одјеће
Фото: Pexels/Ron Lach

Јесен нам је донијела хладне и кишне дане, који сигурно не пријају никоме, а поготово ако немате сушилицу веша.

Многи своју одјећу суше како стигну - на радијатору или на сталку за сушење, али стручњаци упозоравају да треба имати на уму да постоји једна просторија у којој никако не би требало сушити веш.

Сушење веша у спаваћој соби

Сушење веша у спаваћој соби повећава влажност ваздуха до 30 посто, а то може изазвати проблеме с дисањем и ослабити имунитет.

Наиме, стручњаци тврде да треба избјегавати сушење веша у спаваћој соби. Мокра одјећа повећава влажност ваздуха и до 30 посто, чиме се повећава ризик од потешкоћа с дисањем током спавања и угрожава имунитет.

Као посљедица повишеног нивоа влаге, расте и шанса за појаву буђи.

Влага узрокује појаву гриња

Гриње се такође могу појавити у спаваћој соби, јер мокра одјећа ствара влажно окружење погодно за њихов раст.

Осим тога, када влага испуни просторију, може доћи до кондензације, што може довести и до труљења дрвених конструкција.

