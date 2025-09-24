Одјећу никада не треба сушити у овој просторији: Може опасно нарушити здравље

24.09.2025
16:35
Коментари:0
Јесен нам је донијела хладне и кишне дане, који сигурно не пријају никоме, а поготово ако немате сушилицу веша.
Многи своју одјећу суше како стигну - на радијатору или на сталку за сушење, али стручњаци упозоравају да треба имати на уму да постоји једна просторија у којој никако не би требало сушити веш.
Бања Лука
Поново изазвала саобраћајни колапс у Бањалуци
Сушење веша у спаваћој соби повећава влажност ваздуха до 30 посто, а то може изазвати проблеме с дисањем и ослабити имунитет.
Наиме, стручњаци тврде да треба избјегавати сушење веша у спаваћој соби. Мокра одјећа повећава влажност ваздуха и до 30 посто, чиме се повећава ризик од потешкоћа с дисањем током спавања и угрожава имунитет.
Као посљедица повишеног нивоа влаге, расте и шанса за појаву буђи.
Хроника
Возач аутобуса брутално претучен, камера све забиљежила
Гриње се такође могу појавити у спаваћој соби, јер мокра одјећа ствара влажно окружење погодно за њихов раст.
Осим тога, када влага испуни просторију, може доћи до кондензације, што може довести и до труљења дрвених конструкција.
Регион
1 ч0
Савјети
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
03
18
02
17
57
17
54
17
49
Тренутно на програму