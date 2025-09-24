Хантингтонова болест први пут успјешно излијечена

Извор:
Центар за Хантингтонову болест Универзитетског колеџа у Лондону саопштио је да је то обољење први пут успјешно лијечено, пренио је данас Би-Би-Си.
Како се наводи, истраживачки тим је дошао до података који показују да је болест успорена за 75 одсто код пацијената.
"То значи да би 'пад' који бисте нормално очекивали за годину дана трајао четири године након лијечења, дајући пацијентима деценије доброг квалитета живота", рекла је за Би-би-си професорка Сара Табризи, директорка Центра за Хантингтонову болест.
Нови третман је врста генске терапије која се примјењује током 12 до 18 сати деликатне операције мозга.
Први симптоми Хантингтонове болести обично се јављају у 30-им или 40-им годинама и обично су фатални у року од двије деценије.
Како се наводи, сада се отвара могућност да ранији третман спријечи појаву симптома.
"Резултати су спектакуларни. Никада у најлуђим сновима не бисмо очекивали успоравање клиничке прогресије од 75 одсто", рекла је Фабризи.
Болест се преноси генетски, неумољиво убија мождане ћелије и подсјећа на комбинацију деменције, Паркинсонове болести и болести моторних неурона, подсјећа Би-би-си и додаје да ће лијечење вјероватно бити веома скупо.
