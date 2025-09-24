Logo

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо мушкарац

Извор:

Информер

24.09.2025

15:45

Коментари:

0
У тешкој саобраћајној несрећи погинуо мушкарац
Фото: Танјуг

Возач аутомобила марке "рено" М.М. (57) преминуо је у болници, након судара са теретним возилом који се догодио на Смедеревском путу.

Како Информер незванично сазнаје, несрећа се догодила у уторак око 13 сати на Смедервском путу у мјесту Враново.

Возачу М.М. су након несреће, наводно констатоване лакше тјелесне повреде, међутим он је након неколико сати преминуо у болници.

Сумња се да се несрећа догодила када је М.М управљајући својим аутомобилом, када је излазио из кривине, прешао у супротну страну коловоза и сударио се са теретним возилом. Од силине ударца, аутомобил је слетио са пута. На првом прегледу љекара обојици возача су констатоване лакше тјелесне повреда, међутим, М.М је накнадно позлило. Он је након неколико сати касније преминуо у Ургентном центру - рекао је извор Информера упознат са случајем.

Карлос Алкараз-05092025

Тенис

Алкараз на путу да сруши велики Ђоковићев рекорд

Полиција је на мјесту несреће обавила увиђај, којим ће бити утврђено како се тачно несрећа догодила, као и који је узрок смрти возач М.М.

Подијели:

Тагови:

nastradao muškarac

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

Хроника

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

2 ч

0
Захарова: Молдавци губе контролу над сопственим животом

Свијет

Захарова: Молдавци губе контролу над сопственим животом

2 ч

0
Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

Република Српска

Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!

2 ч

1
Детаљи пуцњаве: Ранио три особе снајпером, па извршио самоубиство

Свијет

Детаљи пуцњаве: Ранио три особе снајпером, па извршио самоубиство

2 ч

0

Више из рубрике

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

Хроника

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

2 ч

0
Свештеник у пензији погинуо код Угљевика

Хроника

Свештеник у пензији погинуо код Угљевика

3 ч

0
Легионар ухапшен по потјерници за преваре, спроведен на Туњице

Хроника

Легионар ухапшен по потјерници за преваре, спроведен на Туњице

3 ч

0
Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ

Хроника

Бранко Лазић оптужен да је оштетио буџет Српске за око 125.000 КМ

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner