У тешкој саобраћајној несрећи погинуо мушкарац

Возач аутомобила марке "рено" М.М. (57) преминуо је у болници, након судара са теретним возилом који се догодио на Смедеревском путу.
Како Информер незванично сазнаје, несрећа се догодила у уторак око 13 сати на Смедервском путу у мјесту Враново.
Возачу М.М. су након несреће, наводно констатоване лакше тјелесне повреде, међутим он је након неколико сати преминуо у болници.
Сумња се да се несрећа догодила када је М.М управљајући својим аутомобилом, када је излазио из кривине, прешао у супротну страну коловоза и сударио се са теретним возилом. Од силине ударца, аутомобил је слетио са пута. На првом прегледу љекара обојици возача су констатоване лакше тјелесне повреда, међутим, М.М је накнадно позлило. Он је након неколико сати касније преминуо у Ургентном центру - рекао је извор Информера упознат са случајем.
Полиција је на мјесту несреће обавила увиђај, којим ће бити утврђено како се тачно несрећа догодила, као и који је узрок смрти возач М.М.
