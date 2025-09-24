Легионар ухапшен по потјерници за преваре, спроведен на Туњице

Аутор:Огњен Матавуљ
24.09.2025
14:09
Коментари:0
Бошко Перић (65) звани Легионар из Градишке ухапшен је на основу централне потјернице коју је за њим расписао Основни суд у Бањалуци због недоласка на суђење по оптужници за више превара, сазнаје АТВ.
Перића су ухапсили полицијски службеници ПУ Градишка и предали Судској полицији на даље поступање. Недуго након тога Перић је смјештен у притворску јединицу Казнено-поправног завода Бањалука, будући да му је Основни суд у Бањалуци 20. августа одредио мјеру притвора јер се није одазивао на суђење.
”Оптужени се у више наврата није одазвао суду, због чега му је одређен притвор и расписана централна потјерница по којој је и ухапшен”, каже извор АТВ-а.
Перић је оптужен за пет превара почињених током 2020. и 2021. године. Радило се о ”ситним” преварама у којима би радницима угоститељских, трговинских или других објеката плаћао мање цехове новчаницом од 50 или 100 КМ. Након што добије кусур, од радника би тражио да му врате крупну новчаницу, јер је пронашао ситнију. Раднике би потпуно збунио и на крају им је цех плаћао новчаницама које је добијао од њих самих...
Иначе, Бошко Перић годинама важи за безбједносно интересантну особу. У више наврата је осуђиван због разних кривичних дјела. Од пресуда се издваја она из 2009. године када је осуђен на седам година затвора због диловања дроге, односно хероина и кокаина на подручју Градишке. Истом пресудом осуђени су његова мајка и супруга.
Најновије
Најчитаније
15
19
15
18
15
15
15
09
15
09
Тренутно на програму