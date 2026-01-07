Logo
Оскрнављен православни крст у Копру

Извор:

СРНА

07.01.2026

16:51

Оскрнављен православни крст у Копру
Фото: ATV

Осркнављен је православни крст постављен у близини жељезничке станице у Копру, саопштила је полиција.

Полиција је о томе обавијештена јутрос, извршен је увиђај и, како су навели, прикупљају се обавјештења о сумњи да је почињено кривично дјело јавног подстицања на мржњу, насиље или нетрпељивост на основу вјерске припадности.

Рукавице-доктор-срце

Друштво

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Како су објаснили, крст је постављен у Колодворској улици у Копру, а о свему су упознати и представници Православне цркве.

Градски одборник Копра Алан Медвеш из Левице осудио је скрнављење вјерског симбола у Копру током православне прославе Божића, преносе словеначки медији.

"Такви изливи нетолеранције подстичу мржњу и директно крше основно право сваког од нас да слободно изражавамо своја вјерска увјерења. Као заједница, морамо без оклијевања осудити такве поступке и јасно им се супротставити", навео је Медвеш.

Брижит Бардо

Сцена

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Вјерује, каже, да ће полиција пронаћи починиоце и да ће они бити позвани на одговорност за своја дјела.

