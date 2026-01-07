Оскрнављен православни крст у Копру

Извор:
СРНА
07.01.2026
16:51
Коментари:0
Осркнављен је православни крст постављен у близини жељезничке станице у Копру, саопштила је полиција.
Полиција је о томе обавијештена јутрос, извршен је увиђај и, како су навели, прикупљају се обавјештења о сумњи да је почињено кривично дјело јавног подстицања на мржњу, насиље или нетрпељивост на основу вјерске припадности.
Друштво
Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској
Како су објаснили, крст је постављен у Колодворској улици у Копру, а о свему су упознати и представници Православне цркве.
Градски одборник Копра Алан Медвеш из Левице осудио је скрнављење вјерског симбола у Копру током православне прославе Божића, преносе словеначки медији.
"Такви изливи нетолеранције подстичу мржњу и директно крше основно право сваког од нас да слободно изражавамо своја вјерска увјерења. Као заједница, морамо без оклијевања осудити такве поступке и јасно им се супротставити", навео је Медвеш.
Сцена
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности
Вјерује, каже, да ће полиција пронаћи починиоце и да ће они бити позвани на одговорност за своја дјела.
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
26
20
12
19
58
Тренутно на програму