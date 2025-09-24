Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

24.09.2025
15:39
На магистралном путу Нови Град – Бихаћ у мјесту Доњи Ракани дошло је до саобраћајне незгоде у којој је комби слетио са коловоза.
Оно што је занимљиво је да је комби ударио у радар који је био на овој дионици пута.
На овом дијелу пута је проходна једна трака.
Још увијек се не зна да ли има повријеђених, пишу Независне.
