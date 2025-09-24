Logo

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар

24.09.2025

15:39

Необична незгода на бх. путевима: Комбијем оборио радар
Фото: АТВ

На магистралном путу Нови Град – Бихаћ у мјесту Доњи Ракани дошло је до саобраћајне незгоде у којој је комби слетио са коловоза.

Оно што је занимљиво је да је комби ударио у радар који је био на овој дионици пута.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Молдавци губе контролу над сопственим животом

На овом дијелу пута је проходна једна трака.

Још увијек се не зна да ли има повријеђених, пишу Независне.

Саобраћајна несрећа

