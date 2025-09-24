Logo

Возач аутобуса брутално претучен, камера све забиљежила

Фото: Танјуг/АП

Бруталан напад догодио се јуче око 16 часова на аутобуској станици у Улици Мишка Крањца у Раковици, а претучен је возач аутобуса на линији 42.

Према првим информацијама нападачи су, у видно алкохолисаном стању, брутално насрнули на несрећног човјека и ударали га песницама по глави. Након што су га претукли, побјегли су са лица мјеста у непознатом правцу, али их је полиција убрзо пронашла захваљујући снимцима са камера у аутобусу.

Сплит невријеме

Регион

Потоп у Сплиту! Поплављен аеродром, бујице, избијени шахтови

"Мушкарци су били мртви пијани, скочили су на човјека и бесомучно да ударали, а затим побегли", изјавио је један од очевидаца.

Полиција је пронашла и ухапсила Д.Ч. (37) и П.М. (45) који се сумњиче да су починили кривично дјело насилничко понашање.

vojska njemacka

Свијет

Процурио план Нијемаца: Америка извисила

Осумњиченима је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведени на саслушање у Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

(Телеграф)

Туча

Rakovica

