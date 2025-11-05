Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

05.11.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић навела је да је дубоко потресена незапамћеном трагедијом која се синоћ десила у Дому пензионера у Тузли.
- Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота оних који су својим радом заслужили мирне и достојанствене пензионерске дане. Породицама страдалих упућујем изразе саучешћа, а повријеђеним жеље за што бржим опоравком - истакла је Цвијановић о објави на Инстаграму.
