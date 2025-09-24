Logo

Познати пјевач се расплакао због Халида и његове супруге: "Нажалост, Сејда није добро"

24.09.2025

16:36

Халид Бешлић пјевач
Фото: YouTube/Screenshot

Легендарни пјевач Халид Бешлић налази се на лијечењу у болници, на одјељењу онкологије, а о његовом стању говорио је његов дугогодишњи пријатељ и колега са естраде, Шериф Коњевић.

Како је открио кроз сузе, са Халидом се чуо недавно путем видео позива.

"Чули смо се и видјели пре три, четири дана. Често се чујемо преко видео позива. Мени он изгледа добро, за мене је он Халид и изгледа добро. Нисам то често говорио, али сам се знао нашалити на Халидово име. Ево, можете питати и њега и његову породицу, волио бих да то Халид каже", рекао је Коњевић.

Иако је свјестан да његов пријатељ пролази кроз тежак период, Шериф вјерује у његов опоравак. "Па он мени изгледа добро, једноставно неког ко ти је пријатељ не можеш доживљавати као болесног, чак и ако има проблема... Нажалост, има, али ја вјерујем у Бога и ту завршавам своју реченицу", поручио је емотивно.

илу-сушење одјеће-24092025

Здравље

Одјећу никада не треба сушити у овој просторији: Може опасно нарушити здравље

"Волео бих, кад већ причамо о човјеку... Пустите човека да живи свој живот, сада му је најпотребније да прочита нешто леијпо. Халид чита сваки дан, он воли да чита", испричао је Коњевић, не скривајући емоције.

Дотакавши се здравственог стања Халидове супруге Сејде, расплакао се и открио да је и она болесна.

"Били смо заједно на мору доле, сваки дан смо били заједно. Сад Сејда, моја драга душа... Нажалост, Сејда није добро, и она има здравствених проблема. Тако да смо се доле дружили и купали. Нажалост, морали су да оду на прегледе и ето, шта је ту је. Желим да Бог помогне и Халиду и Сејди", рекао је Шериф.

Иначе, менаџер је недавно говорио о Халидовом здравственом стању и открио шта доктори планирају.

POLJSKA-ODBOJKA-240925

Остали спортови

Пољска изборила полуфинале Свјетског првенства

"Иде набоље, он има много наде, имамо је и ми, тако да доктори планирају да га пусте мало кући. Добро је реаговао на ову терапију коју су му сада дали у болници. Чак планирају да га пусте да оде мало кући, да се одмори од болнице, па ће даље доктори видјети шта и како, али како сада ствари стоје – иде набоље", рекао је Дамир Рамљак за Ин магазин.

(Б92)

