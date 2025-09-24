Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

24.09.2025
22:26
Тежи удес догодио се јуче у тунелу Караванке када се возач камиона из Босне и Херцеговине забио у аутомобил у којем је било двоје старијих Аустријанаца.
Аустријанци, обоје стари 70 година, одмах су пребачени у Регионалну болницу у Филаху.
Како преносе медији, до удеса је дошло око 11:15 часова у тунелу Караванке у смјеру ка Словенији. Камион којим је управљао 32-годишњи држављанин Босне и Херцеговине ударио је у аутомобил који је стајао на путу, а који је потом одбачен у друго возило.
Путници у аутомобилу који је ударио камион, 70-годишњи возач и његова супруга истих година, обоје из Салцбурга, задобили су теже повреде и спасилачке службе су их превезле у Регионалну болницу у Филаху. Тешко оштећено возило је са мјеста несреће уклоњено шлеп службом.
Тунел Караванке је био затворен за сав саобраћај до приближно 12.45 часова док је полиција правила записник о незгоди, а спасилачке службе рашчишћавале пут, преносе Независне.
