24.09.2025
У Европи користе упадљиве и гласне оптужбе како би прикрили чињеницу да велика већина западноевропских земаља и даље купује велике количине нафте од Русије заобилазним путевима, истиче Сијарто
Покушавају да нас натјерају да се одрекнемо нафте из Русије, а свега 2,2% укупног руског извоза иде у Мађарску, док неке европске земље купују много више руске нафте преко посредника, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
"Неки покушавају да нас, Мађаре, натјерају да се правдамо зато што купујемо нафту и гас од Русије. Они који то говоре у Европи користе ове упадљиве и гласне оптужбе како би прикрили чињеницу да велика већина западноевропских земаља и даље купује велике количине нафте од Русије заобилазним путевима. Доказ за то је чињеница да, према посљедњим подацима, само 2,2% укупног руског извоза нафте иде у Мађарску", изјавио је Сијарто за телевизијски канал "М1".
Министар је нагласио да су посљедњих година европске земље повећале увоз нафте из Азије за 10-12 пута, што значи да "лицемјерно" настављају да купују руску нафту, али оптужују Мађарску која то чини отворено.
Мађарска неће прекинути са увозом руских енергената упркос захтјевима Бијеле куће да европске земље престану да купују руску нафту, истакао је недавно за "Гардијан" шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто у интервјуу на маргинама Генералне скупштине УН.
