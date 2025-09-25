Logo

Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

25.09.2025

12:32

Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз повриједио се на мечу првог кола турнира у Токију и забринуо навијаче.

Алкараз је изашао на терен у првом колу Токија против Себастијана Баеса, али није све кренуло по плану.

Шпанац је повео са 2:0, али онда напрасно изгубио сервис и – доживјео повреду.

Испрва није д‌јеловало да се ишта озбиљније догодило, али се могла и видети баш болна фаца младог тенисера.

На медицинском тајм-ауту се, ипак, могло вид‌јети колики је степен повреде.

Карлос Алкараз

