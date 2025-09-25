Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

25.09.2025
12:32
Коментари:0
Шпански тенисер Карлос Алкараз повриједио се на мечу првог кола турнира у Токију и забринуо навијаче.
🚨 Alcaraz in serious discomfort— Tennis Masterr (@tennismasterr) September 25, 2025
Doesnt look good. Achiles?pic.twitter.com/uBAU6HVsXQ
Алкараз је изашао на терен у првом колу Токија против Себастијана Баеса, али није све кренуло по плану.
Шпанац је повео са 2:0, али онда напрасно изгубио сервис и – доживјео повреду.
Испрва није дјеловало да се ишта озбиљније догодило, али се могла и видети баш болна фаца младог тенисера.
На медицинском тајм-ауту се, ипак, могло видјети колики је степен повреде.
Alcaraz's left foot heavily tapped. pic.twitter.com/mDsRBRPxid— José Morgado (@josemorgado) September 25, 2025
