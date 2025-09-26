Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT

Извор:
Б92
26.09.2025
22:09
Извесна Кери Едвардс из Вирџиније у Сједињеним Америчким Државама освојила је на Пауербол лутрији позамашну своту новца, и то све захваљујући вјештачкој интелигенцији, која јој је издиктирала добитну комбинацију бројева.
Иако је иницијална награда требало да буде "свега" 50 хиљада америчких долара, Кери је доплатила још један долар за опцију Пајер Плеј, која јој је утростручила почетни добитак, пише Newyork post.
У почетку је дјеловало као да је по сриједи нека превара, али се на крају испоставило да није.
"Затражила сам од чет-бота ChatGPT да ми да бројеве за лутрију", узбуђено се присећала Кери, говорећи на конференцији за новинаре, пошто је свечано примила награду од 150.000 долара.
"Два дана касније, док сам сједила на неком састанку, зазвонио ми је телефон и на екрану сам угледала нотификацију "Молимо вас преузмите вашу награду". Испрва сам мислила да је у питању нека превара, као што то обично бива са таквим порукама", додала је срећна добитница.
Сав новац проследила у хуманитарне сврхе
"Нешто у мени говорило је да је немогуће да сам баш ја освојила награду, али пошто сам проверила ову информацију, дочекало ме је изненађење живота", узбуђено је наставила.
"Пошто ми се неочекивана срећа сручила на главу, одмах сам знала шта ћу урадити са освојеним новцем - проследићу га онима којима је он заиста неопходан. Благословена сам што сам освојила овај новац и желим да ово буде примјер и осталим људима који бивају овако благословени, да подијеле са другима", поручила је она.
Жена тражила развод након што је ChatGPT у шољици кафе "видео" да је муж вара
И док је овој госпођи ChatGPT донио срећу, другој, из Грчке, он је донио само проблеме: наиме, жена је, из шале, од чет-бота тражила да јој погледа у шољу и каже јој да ли је муж вара.
Одговор који је добила је шокирао: вјештачка интелигенција открила је да муж наводно машта о мистериозној жени чије име почиње на слово "Е". Поред тога, у њеној шољици, ChatGPT је видио да је прељуба већ у току и да та друга жена жели да им уништи породицу.
Епилог приче - жена је затражила развод.
(б92)
