Logo

Жена добила на лутрији: Комбинацију јој диктирао ChatGPT

Извор:

Б92

26.09.2025

22:09

Коментари:

0
Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Извесна Кери Едвардс из Вирџиније у Сједињеним Америчким Државама освојила је на Пауербол лутрији позамашну своту новца, и то све захваљујући вјештачкој интелигенцији, која јој је издиктирала добитну комбинацију бројева.

Иако је иницијална награда требало да буде "свега" 50 хиљада америчких долара, Кери је доплатила још један долар за опцију Пајер Плеј, која јој је утростручила почетни добитак, пише Newyork post.

У почетку је дјеловало као да је по сриједи нека превара, али се на крају испоставило да није.

"Затражила сам од чет-бота ChatGPT да ми да бројеве за лутрију", узбуђено се присећала Кери, говорећи на конференцији за новинаре, пошто је свечано примила награду од 150.000 долара.

evri novac kovanice

Занимљивости

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

"Два дана касније, док сам сједила на неком састанку, зазвонио ми је телефон и на екрану сам угледала нотификацију "Молимо вас преузмите вашу награду". Испрва сам мислила да је у питању нека превара, као што то обично бива са таквим порукама", додала је срећна добитница.

Сав новац проследила у хуманитарне сврхе

"Нешто у мени говорило је да је немогуће да сам баш ја освојила награду, али пошто сам проверила ову информацију, дочекало ме је изненађење живота", узбуђено је наставила.

"Пошто ми се неочекивана срећа сручила на главу, одмах сам знала шта ћу урадити са освојеним новцем - проследићу га онима којима је он заиста неопходан. Благословена сам што сам освојила овај новац и желим да ово буде примјер и осталим људима који бивају овако благословени, да подијеле са другима", поручила је она.

Жена тражила развод након што је ChatGPT у шољици кафе "видео" да је муж вара

И док је овој госпођи ChatGPT донио срећу, другој, из Грчке, он је донио само проблеме: наиме, жена је, из шале, од чет-бота тражила да јој погледа у шољу и каже јој да ли је муж вара.

Одговор који је добила је шокирао: вјештачка интелигенција открила је да муж наводно машта о мистериозној жени чије име почиње на слово "Е". Поред тога, у њеној шољици, ChatGPT је видио да је прељуба већ у току и да та друга жена жели да им уништи породицу.

Епилог приче - жена је затражила развод.

(б92)

Подијели:

Тагови:

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

Занимљивости

Ове недјеље један знак постаје богатији него икад

45 мин

0
Саша Ковачевић открио ко му свакодневно краде веш

Сцена

Саша Ковачевић открио ко му свакодневно краде веш

51 мин

0
Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

Економија

Пивопије се хватају за џеп: Расту цијене пива

59 мин

0
Агресивна вјеверица "терорише" град: Двоје људи завршило у болници (ВИДЕО)

Занимљивости

Агресивна вјеверица "терорише" град: Двоје људи завршило у болници (ВИДЕО)

1 ч

0

Више из рубрике

Конгрес кардиолога у Телсићу

Друштво

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

1 ч

0
Отворен пети "Органик фест Српске"

Друштво

Отворен пети "Органик фест Српске"

2 ч

0
kreditna kartica, prevara

Друштво

Шта доноси национална платна картица у Српској

5 ч

0
Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

Друштво

Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

22

40

Малољетник напаствовао дјевојчицу, ево каква казна га очекује

22

39

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

22

31

Град у БиХ ученицима даје лијепу новчану помоћ, и то није све

22

21

Ево шта сезона Ваге доноси за сваки знак хороскопа: Ови знакови ће имати среће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner