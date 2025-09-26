Logo

Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

Извор:

АТВ

26.09.2025

16:30

Коментари:

0
Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ
Фото: АТВ

Влада ФБиХ усвојила је Програм утрошка средстава за увезивање радног стажа вриједан око 3,5 милиона КМ, саопштено је из Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.

Програмом је осигуран новац којим ће се омогућити увезивање радног стажа и пензионисање радника којима послодавци током радног вијека нису уплаћивали доприносе.

Исправљање неправде

Ова мјера, како наводе из министарства, има за циљ исправљање дугогодишњих неправди и осигуравање права радника.

За буџетску 2025. годину предвиђено је 2,5 милиона КМ за субвенције јавним предузећима, док је додатних 800 хиљада КМ намијењено приватним предузећима и предузетницима.

ukc garaza

Република Српска

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

Тиме су обухваћени радници из оба сектора, што би, према ресорном министарству, требало потврдити свеобухватан приступ у рјешавању овог питања.

Федерално министарство наглашава да је циљ програма пружити подршку радницима који су због неплаћених доприноса били онемогућени у остваривању права на пензију те тиме оснажити повјерење грађана у институције.

Подијели:

Тагови:

doprinosi

Пензија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Mile Višnjić, bundeva

Друштво

На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

1 ч

0
Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

Остали спортови

Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

1 ч

0
Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

Економија

Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

1 ч

0
Savo Minić i Đuro Macut

Република Српска

Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине

1 ч

0

Више из рубрике

Mile Višnjić, bundeva

Друштво

На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

1 ч

0
Уништени апарати за игре на срећу

Друштво

У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата

1 ч

0
Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Друштво

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

1 ч

0
Vakcina

Друштво

Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

17

05

Ко то тамо пева: Смрт је једина сигурна истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner