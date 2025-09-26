Исправљање неправде: Обезбијеђено 3,5 милиона КМ за грађане БиХ

Извор:
Влада ФБиХ усвојила је Програм утрошка средстава за увезивање радног стажа вриједан око 3,5 милиона КМ, саопштено је из Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.
Програмом је осигуран новац којим ће се омогућити увезивање радног стажа и пензионисање радника којима послодавци током радног вијека нису уплаћивали доприносе.
Ова мјера, како наводе из министарства, има за циљ исправљање дугогодишњих неправди и осигуравање права радника.
За буџетску 2025. годину предвиђено је 2,5 милиона КМ за субвенције јавним предузећима, док је додатних 800 хиљада КМ намијењено приватним предузећима и предузетницима.
Тиме су обухваћени радници из оба сектора, што би, према ресорном министарству, требало потврдити свеобухватан приступ у рјешавању овог питања.
Федерално министарство наглашава да је циљ програма пружити подршку радницима који су због неплаћених доприноса били онемогућени у остваривању права на пензију те тиме оснажити повјерење грађана у институције.
