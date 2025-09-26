Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

Извор:
26.09.2025
Српски веслачи Николај Пименов и Мартин Мачковић освојили су сребрну медаљу у дисциплини дубл скул на 1.500 метара на Свјетском првенству у Шангају.
Они су финалну трку завршили за шест минута, 13 секунди и 57 стотинки.
Злато је припало Пољацима, а бронза дублу из Ирске, саопштио је Олимпијски комитет Србије на "Иксу".
