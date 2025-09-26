Logo

Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

СРНА

26.09.2025

16:20

0
Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају
Фото: pexels/Thales Ricardo Araujo

Српски веслачи Николај Пименов и Мартин Мачковић освојили су сребрну медаљу у дисциплини дубл скул на 1.500 метара на Свјетском првенству у Шангају.

Они су финалну трку завршили за шест минута, 13 секунди и 57 стотинки.

Злато је припало Пољацима, а бронза дублу из Ирске, саопштио је Олимпијски комитет Србије на "Иксу".

Тагови:

veslač

Srbija

Svjetsko prvenstvo

