Борац у суботу домаћин седмог Меморијала “Лимун Папић”

26.09.2025

11:05

Борац у суботу домаћин седмог Меморијала “Лимун Папић”
Фото: Pixabay

Одбојкашки клуб Борац у суботу у дворани “Борик” организује седми меморијал “Лимун Папић”. Поред “црвено-плавих” на турниру ће наступити сарајевска Босна, Какањ 78 и Модрича.

Турнир се игра у част доајена спортског новинарства Лимуна Папића који је оснивач ОК Борац и први предсједник Бањалучана.

''Све екипе које су нам дошле у госте су се добро појачале. Што се тиче нас, трећу годину већ смо у истом саставу, са минималним промјенама. Моји момци добро раде. Као што знате имамо и новог капитена, Владана Ајдера. Презадовољан сам с њим. Ове двије утакмице добро ће нам доћи, одиграли смо прије овога још три пријатељска меча. Практично ово нам је генерална проба пред старт шампионата. Ове године нам је циљ опстанак у Премијер лиги, јер друге екипе много више улажу, односно стоје боље финансијски. Играмо против Босне. Сарајлије су нам ривали и на отварању првенства, таман да видимо гдје смо у односу на њих. И они су довели добре играче, техничара, коректора, примача и либера. Ријеч је о стварно јакој екипи, тако да ће тај меч бити један прави изазов за моје момке. Позивам и публику да дође у “Борик”, да нас подржи и ужива у доброј одбојци'', истакао је Мишо Марјановић, тренер Борца.

Бранилац трофеја је суботички Спартак, иначе једини тим са двије титуле на овој смотри (2021. и 2024. године). Босни је ово дебитантски наступ на турниру, док је Модрича до сада учествовала само једном - 2020. године, када је овај тим освојио трофеј савладавши у финалу екипу Домаљевца резултатом 3:1.

Иза одбојкаша Какња 78 су два наступа на Меморијалу “Лимун Папић”. Први, прије двије године, крунисан је титулом, док је прошлог септембра какањски клуб завршио на другом мјесту.

Иначе, први пут након четири године турнир ће се играти по принципу - два полуфинала, утакмица за треће мјесто и финале. Тако су одиграни турнири 2020. и 2021. године, док је 2019, 2022, 2023. и 2024. на снази био систем “свако са сваким”, пише Глас Српске.

''Финансије су разлог што се ове године турнир одржава само један дан'', нагласио је Александар Дакић, први човјек ОК Борац.

Распоред

Први ће на паркет, тачно у подне изаћи Босна и Борац, док ће од 14.30 снаге одмјерити Какањ 78 и Модрича. Утакмица за треће мјесто на програму је од 17 сати, а побједници првих дуела ће се састати у финалу од 19.30 часова.

