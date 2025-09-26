Спремите се за хаос на границама: Стиже нови систем уласка у Шенген, пасош више није довољан

26.09.2025
10:47
Коментари:0
Држављанима Србије који желе да уђу у земље Европске уније (ЕУ) ускоро неће бити довољан само пасош за прелазак границе.
Уводи се нови нови систем уласка и Шенген зону ЕЕС (Entry/Exit System) који ступа на снагу од од 12. октобра, а због тога би и гужве на граничним прелазима могле бити драстично веће.
ЕЕС је нови електронски систем који ће замијенити ручно печаћење пасоша и биљежити податке о уласку и изласку држављана земаља ван ЕУ (тзв. "трећих земаља") на границама Шенгенског подручја.
Свијет
Бившем директору ФБИ Џејмсу Комију пријети до пет година затвора
Како наводи британски "Гардијан", биометријска регистрација за посјету ЕУ можда неће бити у потпуности спроведена још девет мјесеци, а граничним службеницима појединих земаља је дозвољено да ублаже правила како би смањили редове или хаос након што систем ЕЕС (Entry/Exit System) коначно буде у функцији.
Кључна разлика је у томе што ће ЕЕС захтијевати биометријску регистрацију путника:
Приликом првог уласка у ЕУ, путницима ће бити узети отисци прстију (углавном четири прста) и фотографија лица.
Ови подаци, заједно са основним подацима из пасоша, чуваће се у централној европској бази података три године.
Систем аутоматски биљежи мјесто, датум и вријеме преласка границе.
Систем ће ступити на снагу 12. октобра само за мали број путника, а потпуно поштовање прописа неће бити спроведено до 10. априла 2026. године.
Међутим, реална могућност да ће доћи до стварања великих редова и кашњења по доласку изазвао је забринутост унутар ЕУ. ЕЕС је посебно проблематичан за прелазак Ламанша, гдје путници који путују кроз тунел или море пролазе кроз француске граничне контроле у Великој Британији. То значи да биометријски процес ЕЕС мора бити завршен прије поласка, а сва задржавања на британској страни настају прије него што путници могу да стигну до свог воза или трајекта.
Срби који планирају да се упуте у Хрватску или Мађарску морају да се наоружају стрпљењем јер ће гужве бити огромне. Иако је неизвјесно када ће у појединим земљама почети практиковање ЕЕС система и како ће се цијела процедура спроводити, за држављане Србије битна је информација да су се двије сусједне земље - Мађарска и Хрватска, огласиле поводом новог начина уласка српских држављана у ЕУ земље.
Регион
Потресна исповијест жене из Црне Горе коју је отац на силу удао са 14 година
Хрватска ће 12. октобра започети примјену ЕЕС система на свим граничним прелазима.
Прво ће се прикупљати биометријски подаци, што ће првог мјесеца трајати укупно четири сата дневно. Сваког сљедећег мјесеца, тај временски период ће се повећавати, да би пуна примјена система започела након шест мјесеци, односно 180 дана.
Приликом првог уласка у Европску унију, држављани трећих земаља мораће да дају отиске четири прста и фотографију лица, уз податке из путне исправе. Ови биометријски подаци ће се унијети у систем и користити при сваком наредном преласку границе.
Мађарска је саопштила да ће се у периоду од 180 дана, који почиње 12. октобра, нова правила постепено уводити:
Прво на мађарско-украјинској граници, затим на мађарско-српској граници, на крају на аеродромским прелазима.
Боља контрола боравка (препознавање оних који су прекорачили дозвољени боравак)
Боља безбједност (мапирање покрета, идентификација сумњивих образаца)
Да путници не морају стално да добијају печат у пасош, већ да систем биљежи
Званичан почетак оперативног рада ЕЕС система је 12. октобар 2025. Међутим, примијениће се фазно, током периода од око шест мјесеци, све до 10. априла 2026. године, када се очекује да ЕЕС буде у пуној употреби на свим границама.
Како ће изгледати процедура уласка у ЕУ
А ево и једног типичног сценарија "уласка у Шенген" са ЕЕС системом.
Поред обичне контроле (провјера пасоша, визних услова, доказа о средствима, смјештају), биће активиран ЕЕС протокол
Уколико је то ваша прва посјета у оквиру ЕЕС, односно до сада нисте имали регистрацију у систему, биће вам узети биометријски подаци: фотографија лица + отисци прстију
Подаци о уласку (вријеме, мјесто) се биљеже аутоматски у систем
Код изласка систем ће то регистровати, односно одредити излазно вријеме, мјесто, и повезаћете то са улазним подацима
Када поново путујете у Шенген, систем ће користити прикупљене податке да вас "препозна" (лице/отисци) и провјери да ли сте раније ушли/изашли, да ли је дошло до прекорачења боравка, да ли имате активне забране, итд...
Процес би требало да буде бржи, јер неће морати поново да се уносе сви подаци
У прелазној фази (октобар 2025 до април 2026), могуће су "олакшице":
Дио граничних прелаза неће одмах захтијевати биометрију или неће обрађивати све путнике кроз ЕЕС
Могући повремени изузеци да би се избјегле гужве
Од сљедеће године грађани Србије ће, поред ЕЕС система, морати да користе и ЕТИАС - електронску ауторизацију која важи три године и кошта 20 евра:
Подаци и пасош уносе се онлајн
Такса се плаћа електронски
Одобрење омогућава путовање по шенгенском простору без додатних процедура
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Србија
13 ч0
Србија
16 ч0
Србија
18 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму