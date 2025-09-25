Вучић: САД одложиле санкције НИС-у на још само четири дана, почињу 1. октобра

Извор:
25.09.2025
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да су САД санкције НИС-у одложиле на још само четири дана и да ће оне бити уведене од 1. октобра.
- Не могу да назовем лијепом вијешћу, али очекивана је, јер сам вам то најавио јуче, чини ми се да су Американци продужили неувођење санкција само још четири дана, односно од 27. септембра до 1. октобра, значи од 1. октобра имаћемо уведене санкције према НИС-у - рекао је Вучић новинарима у Њујорку.
Каже да је Србија ту колатерална штета односа Американаца и Руса, Запада и Руса, али да ће платити високу цијену.
Он је подсјетио да су Руси већински власник НИС-а.
- Дакле, да будемо сасвим начисто и да буде сасвим јасно и свим нашим грађанима. Били смо изразито коректни према руским партнерима и према америчким партнерима. Трудићемо се да будемо коректни, али људи морају да знају да ћемо да платимо изразито високу цијену - рекао је Вучић.
