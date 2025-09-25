Logo

Вучић: САД одложиле санкције НИС-у на још само четири дана, почињу 1. октобра

Извор:

Танјуг

25.09.2025

19:38

Коментари:

0
Александар Вучић
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да су САД санкције НИС-у одложиле на још само четири дана и да ће оне бити уведене од 1. октобра.

- Не могу да назовем лијепом вијешћу, али очекивана је, јер сам вам то најавио јуче, чини ми се да су Американци продужили неувођење санкција само још четири дана, односно од 27. септембра до 1. октобра, значи од 1. октобра имаћемо уведене санкције према НИС-у - рекао је Вучић новинарима у Њујорку.

Elmedin Konakovic

БиХ

Посјета Москви - нови гријех Српске у очима Елмедина Конаковића

Каже да је Србија ту колатерална штета односа Американаца и Руса, Запада и Руса, али да ће платити високу цијену.

Он је подсјетио да су Руси већински власник НИС-а.

- Дакле, да будемо сасвим начисто и да буде сасвим јасно и свим нашим грађанима. Били смо изразито коректни према руским партнерима и према америчким партнерима. Трудићемо се да будемо коректни, али људи морају да знају да ћемо да платимо изразито високу цијену - рекао је Вучић.

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли ће странке на изборе или неће?

Република Српска

Да ли ће странке на изборе или неће?

1 ч

0
У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

Породица

У 51. години родила прво дијете: ''Мој син је чудо''

1 ч

0
Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

Друштво

Из Владе Српске најављене веће пензије и борачки додаци

2 ч

0
Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

Регион

Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

2 ч

0

Више из рубрике

Вјера кадионица црква свештеник

Србија

Француз из Стразбура се крстио на Косову и Метохији и добио име Немања

3 ч

0
Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

Србија

Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

6 ч

0
Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

Србија

Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

7 ч

0
Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

Србија

Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

У суботу је Крстовдан: На овај дан строго се пости, а један обичај треба испоштовати ноћ раније

21

05

Ово су одлуке: Огласила се Влада након сједнице у Требињу

21

01

Трамп: Састанак са Ердоганом био одличан

20

44

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

20

27

Цвијановић: Пријатно дружење на пријему добродошлице за Џона Гинкела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner