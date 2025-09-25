Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

25.09.2025
14:31
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Зајечару саопштило је да су идентификоване дјевојчице које су брутално претукле вршњакињу у Зајечару.
Они су истакли да ће бити предузете мере у складу са годинама учесника у овом инциденту.
Из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару навели су да су упознати са снимком на ком се види насиље међу дјевојчицама и да је наложено полицији да прикупи потребна обавјештења и поднесе кривичну пријаву против једне малољетнице која на снимку врши насиље.
Како је наведено, друга дјевојчица са снимка нема навршених 14 година, па ће у њеном случају бити предложено надлежном Центру за социјални рад да предузме мјере из своје надлежности, додаје се у саопштењу које је потписао главни јавни тужилац Миодраг Цановић.
Подсјетимо, на снимку виде се две дјевојчице које брутално пребијају трећу, док све то снима један младић.
Напад је почео увртањем руке жртви, након чега је оборена на земљу. Услиједили су ударци ногама и гажење по глави.
Цијели инцидент је снимао дјечак, који је у једном тренутку чак и суфлирао нападачицама.
Свијет
Срушила се жичара: Погинуло седам монаха
Међутим, у једном моменту, дјечак је пришао и изговорио: "Доста је, убила си је, жалосно је".
Снимак се муњевито проширио друштвеним мрежама, изазивајући талас забринутости не само међу Зајечарцима, већ и широм Србије.
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
17 ч0
Србија
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
26
15
20
15
19
15
13
15
06
Тренутно на програму