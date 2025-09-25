Logo

Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

25.09.2025

14:31

Коментари:

0
Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване
Фото: Instagram/@radio.magnum/screenshot

Више јавно тужилаштво у Зајечару саопштило је да су идентификоване дјевојчице које су брутално претукле вршњакињу у Зајечару.

Они су истакли да ће бити предузете мере у складу са годинама учесника у овом инциденту.

Из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару навели су да су упознати са снимком на ком се види насиље међу дјевојчицама и да је наложено полицији да прикупи потребна обавјештења и поднесе кривичну пријаву против једне малољетнице која на снимку врши насиље.

Како је наведено, друга дјевојчица са снимка нема навршених 14 година, па ће у њеном случају бити предложено надлежном Центру за социјални рад да предузме мјере из своје надлежности, додаје се у саопштењу које је потписао главни јавни тужилац Миодраг Цановић.

Подсјетимо, на снимку виде се две дјевојчице које брутално пребијају трећу, док све то снима један младић.

Напад је почео увртањем руке жртви, након чега је оборена на земљу. Услиједили су ударци ногама и гажење по глави.

Цијели инцидент је снимао дјечак, који је у једном тренутку чак и суфлирао нападачицама.

Hitna pomoć

Свијет

Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

Међутим, у једном моменту, дјечак је пришао и изговорио: "Доста је, убила си је, жалосно је".

Снимак се муњевито проширио друштвеним мрежама, изазивајући талас забринутости не само међу Зајечарцима, већ и широм Србије.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

вршњачко насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма

Градови и општине

Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма

1 ч

0
Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

Свијет

Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

1 ч

0
Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

Србија

Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

1 ч

0
Александра Пријовић добила поклон који вриједи као просјечан стан

Сцена

Александра Пријовић добила поклон који вриједи као просјечан стан

1 ч

0

Више из рубрике

Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

Србија

Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

1 ч

0
Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

Србија

Језив снимак вршњачког насиља: Двије дјевојчице шутирају и газе трећу, а њихов друг све снима

5 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић у УН: У Српској они које народ није бирао покушавају да се обрачунају са легитимним представницима српског народа

17 ч

0
Aleksandar Vzčić i Vladimir Putin

Србија

Вучић поручио из Њујорка: Осјећамо подршку Русије

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

15

20

Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати

15

19

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

15

13

Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

15

06

Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner