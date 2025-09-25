Просидба пошла по злу: Хтио да запроси дјевојку, па једва остао жив

25.09.2025
На локалитету Зелени вир на Дурмитору у Црној Гори се изгубило пет пољских држављана, а један мушкарац је повриједио ногу.
Припадници Горске службе спашавања Црне Горе су одмах изашли на терен.
“Позив за помоћ упућен је преко ОКЦ 112 Директората за заштиту и спашавање МУП-а, а у акцији су учествовали и припадници Службе заштите Жабљак.
Акција спасавања је успјешно изведена, а од троје планинара један је задобио повреду ноге. Након евакуације њему је пружена потребна медицинска помоћ”, потврђено је за РИНУ у ГСС Црне Горе.
Ова акција је посебна по томе јер је током планинарења повријеђени мушкарац планирао да запроси дјеовојку, али умјесто романтичне вјеридбе услиједила је интервенција спасиоца.
