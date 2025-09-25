Logo

Мајка држала тијело кћерке у замрзивачу 20 година

25.09.2025

18:47

Мајка држала тијело кћерке у замрзивачу 20 година
Фото: pexels

Седамдесетпетогодишња Кеико Мори из Јапана, ухапшена је јер је 20 година чувала тијело своје кћерке у замрзивачу у породичној кући.

У уторак, 23. септембра, Кеико се предала полицији у пратњи члана породице.

Рекла је полицајцима да је држала тијело у замрзивачу и да је „ њена кћерка “, која је рођена 1975. године.

Откривена дуго скривана тајна

Када су истражиоци стигли у њен наизглед нормалан дом у Токију, дочекала их је истина коју је Мори годинама крила. Тамо су пронашли склупчано тијело жене, обучено само у мајицу и доњи веш, како стоји у замрзивачу.

Полиција је тврдила да је тијело било у стању распадања, додајући да очекују обдукцију како би се утврдио узрок смрти прије толико година.

Купила замрзивач да би чувала кћерку

Она је истражиоцима објаснила да је јак мирис испунио кућу и да је зато одлучила да купи замрзивач како би могла да чува тијело своје кћерке унутра, рекао је портпарол полиције.

Међутим, није говорила о узроку смрти своје кћерке нити да ли је била умјешана у то, преноси Миррор.

