Мајка држала тијело кћерке у замрзивачу 20 година

25.09.2025
18:47
Коментари:0
Седамдесетпетогодишња Кеико Мори из Јапана, ухапшена је јер је 20 година чувала тијело своје кћерке у замрзивачу у породичној кући.
У уторак, 23. септембра, Кеико се предала полицији у пратњи члана породице.
Република Српска
Будимир за АТВ о паљењу Вукановићевих аута: Докле је стигла истрага?
Рекла је полицајцима да је држала тијело у замрзивачу и да је „ њена кћерка “, која је рођена 1975. године.
Када су истражиоци стигли у њен наизглед нормалан дом у Токију, дочекала их је истина коју је Мори годинама крила. Тамо су пронашли склупчано тијело жене, обучено само у мајицу и доњи веш, како стоји у замрзивачу.
Полиција је тврдила да је тијело било у стању распадања, додајући да очекују обдукцију како би се утврдио узрок смрти прије толико година.
Она је истражиоцима објаснила да је јак мирис испунио кућу и да је зато одлучила да купи замрзивач како би могла да чува тијело своје кћерке унутра, рекао је портпарол полиције.
Хроника
Преваранти смислили начин како да отму станове: Слагали старицу и нотаре, па ухапшени
Међутим, није говорила о узроку смрти своје кћерке нити да ли је била умјешана у то, преноси Миррор.
Ауто-мото
47 мин1
Економија
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму