Митровић за АТВ: Министарства морају да се пробуде, запослени да раде свој посао

25.09.2025

18:14

Војин Митровић - министар привреде и предузетништва Републике Српске
Министар Привреде и предузетништва Војин Митровић рекао је у АТВ Специјалу да је инфраструктура један од проблема који кочи развој привреде у Херцеговини.

"Када говоримо о одређеном пословном амбијенту, прије свега мислимо на пореску политику, али и на инфраструктуру - доступност како купаца, тако и продаваца. Како своју робу допремити на европско тржиште. Ми имамо прилику погледати каква је ситуација у Лакташима, или Градишци. То су мјеста гдје је заиста заступљеност и присутност пословних субјеката из иностранства у великом броју. Зашто? Зато што имају инфраструктуру, имају ауто-пут, имају излазак на коридор, да ли желе на југ или на сјевер, и то је сваком инвеститору јако битно. Овдје је ситуација сасвим другачија. Овдје имају у близини луке Плече које је врло актуелна, али долазак до ње је проблематичан", објаснио је Митровић за АТВ.

Родољуб Драшковић

Градови и општине

Драшковић за АТВ открио: Требиње добија атракцију какву не познаје Европа

Када је у питању пореска политика, каже Митровић, она је иста и у Херцеговини и у другим дијеловима Републике Српске.

Подсјетио је да је Министарство на чијем је чеелу повећало подстицаје за око 2 и по пута, али сматра да је потребно додатно повећање.

"Сматрам да је добро у односу на период када сам дошао, када су подстицаји били 15 милиона КМ. Да ли је то довољно? Наравно да није. Ми ћемо се трудити и ја ћу разговарати с министром финансија и предсједником Владе да те подстицаје подигнемо на што већи ниво јер имамо, са једне стране обавезу према привредним субјектима, они пуне буџет највећим дијелом. Треба њима одређени дио тог буџета вратити како би им олакшали посао", рекао је министар.

Ипак, каже да су надлежности његовог министарства у овом тренутку скромне.

"Једноставно имамо надлежност само одређеног дијела привреде, врло малог дијела привреде, док се највећи дио привреде налази у другим ресорима", каже и додаје да ће о томе разговарати с премијером Савом Минићем.

Нагласио је да је, на захтјев премијера, његово Министарство дало 23 мјере за наредних 100 дана како би се ситуација поправила, али истакао да министарства морају да се пробуде и да запослени раде свој посао.

Шулић и Шеранић у АТВ Специјалу

Градови и општине

Шулић у АТВ Специјалу: У Требињу нема ниједан слободан кревет - успјех туристичких ваучера

"А не да гледају кад ће доћи на посао, или кад ће изаћи. Заиста, морамо бити одговорни, прије свега према народу, а онда и према предсједнику Владе и према предсједнику Додику", поручио је Митровић.

Vojin Mitrović

privreda

