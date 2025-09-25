У оквиру велике акције у БиХ ухапшено 15 особа

25.09.2025
17:32
Коментари:0
Припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона данас су у оквиру акције "Meta V" ухапсили 15 особа и заплијенили више од пет килограма дроге.
У наставку ове оперативне акције, данас су у раним јутарњим сатима полицијски тимови започети истовремене претресе на петнаест локација у Тешњу, Маглају, Усори и на једној локацији на подручју Теслића.
Из МУП-а ЗДК је саопштено да су претреси објеката и особа вршени с циљем проналаска и одузимања опојне дроге и других предмета који могу послужити као доказ у даљњем поступку, као и лоцирања и хапшења особа које су мета акције, а које се сумњиче да су у својству удружене групе у периоду од јуна до септембра 2025. године, на подручју Зеничко-добојског кантона, у намјери прибављања противправне имовинске користи набављала, прометовала и вршила продају опојних дрога крајњим конзументима.
На локацијама на којима су вршени претреси ухапшено је 12 мушкараца и три жене.
Ухапшени су К.Х. (45) из Тешња, 30- годишња К.Ш. из Маглаја, 34- годишња Р.Ф. из Усоре, А.А. (40) из Тешња, П.С.(36) из Тешња, К.Е. (43) из Тешња, О.И. (27) из Маглај, Е.С.(67) из Маглаја, О.Н.(35) из Тешња, Р.М.(33) из Тешња, П.Р.(29) из Добоја, К.М. (28) из Тешња, К.М (44) из Тешња, 32-годишња З.З. из Маглаја и К.Е.(25) из Тешња.
Приликом претреса пронађен је један килограм "Спееда”, четири килограма "Марихуане", осам грама "Кокаина", шест дигиталних вага за прецизно мјерење, пет пиштоља, једна пушка, одређена количина муниције, 10.950 КМ, 12 мобилних телефона, као и други предмети који ће бити кориштени као доказни материјал у даљњем поступку.
У саопштењу се додаје су мета акције била још двојица мушкараца којима је већ одређена мјера притвора јер су у оквиру ове акције ухапшени у претходном периоду, а ради се о Ш.Е. (42) из Тешња и Б.Д.,(44) из Теслића, код којих је приликом претреса извршених у протеклом периоду пронађено преко девет килограма опојне дроге, двије ручне бомбе, два пиштоља са муницијом, те пет дигиталних вага за прецизно мјерење.
Ова успјешна акција је резултат координисаних активности предузетих у сарадњи и уз подршку Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ (ОСА), Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА), те сарадње са Министарством унутрашњих послова Републике Српске.
У току је спровођење ухапшених особа у службене просторије Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, гдје ће над њима бити извршена криминалистичка обрада, након чега ће, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу и откривању извршиоца, бити предати на надлежност и даљње поступање Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона.
Осумњичени су за удруживање ради чињења кривичних дјела увези са кривичним дјелом неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога, недозвољено држање оружја или експлозивних материја те кривичнодјело из члана 52. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције Зеничко-добојског кантона.
Активности у оквиру акције "Мета В" се подузимају у сарадњи и под надзором Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, те се поступа по наредбама општинских судова у Завидовићима и Тешњу, а један дио активности се подузима у сарадњи са службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
