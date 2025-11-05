Још једна жртва пожара у Тузли

Извор:
Аваз
05.11.2025
13:46
Коментари:1
Још једна особа преминула је од посљедица пожара који је избио синоћ у Дому пензионера у Тузли, потврђено је за портал "Аваза".
Особа је преминула у Универзитетском клиничком центру у Тузли.
Тако је број страдалих порастао на 12, а 35 особа је повријеђено, а међу њима и ватрогасци и полицајци.
Како је раније рекао главни кантонални тужилац Ведран Алиџановић, четири особе су на респиратору и у тешком су стању.
Пожар је избио синоћ на седмом спрату гдје су се налазиле непокретне особе.
