Logo

Још једна жртва пожара у Тузли

Извор:

Аваз

05.11.2025

13:46

Коментари:

1
Још једна жртва пожара у Тузли
Фото: Anadolija

Још једна особа преминула је од посљедица пожара који је избио синоћ у Дому пензионера у Тузли, потврђено је за портал "Аваза".

Особа је преминула у Универзитетском клиничком центру у Тузли.

Тако је број страдалих порастао на 12, а 35 особа је повријеђено, а међу њима и ватрогасци и полицајци.

Како је раније рекао главни кантонални тужилац Ведран Алиџановић, четири особе су на респиратору и у тешком су стању.

Пожар је избио синоћ на седмом спрату гд‌је су се налазиле непокретне особе.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Друштво

Дом пензионера у Тузли међу најскупљим у БиХ

Подијели:

Тагови:

Тузла

Dom penzionera

пожар

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

Хроника

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

7 ч

0
Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

Хроника

Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

8 ч

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Хроника

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

8 ч

0
Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

БиХ

Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

3 ч

3

Више из рубрике

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Хроника

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

2 ч

0
Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Хроника

Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

3 ч

0
Пежо 208

Хроника

Одузета два ”пежоа” за којима трага Интерпол

5 ч

0
Затвор

Хроника

Хорор у КПЗ Ниш: Осуђеник пронађен мртав, пререзан му врат

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

16

Вјештачка интелигенција стиже у ''Гугл мапе''

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner