Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Р.Н. због сумње да је преварио двојицу пољопривредника из Бијељине за 14.700 марака.
Према оптужници, коју је потврдио Основни суд у Бијељини, Р.Н. је преваре починио у периоду од октобра до 12. новембра 2024. године.
Појашњава се да се Р.М. лажно представљао именом Р.М., лажно тврдећи да је запослен у Министарству пољопривреде Федерације БиХ и да има могућност подстицаја за пољопривреду и садњу љешњака преко кувајтског фонда.
”У намјери да себи прибави имовинску корист на правно недопуштен начин, оптужени је од А. Ф. тражио да одмах исплати новац уз обећање да ће средити подстицај за пољопривреду. Вјерујући у то, оштећени му је у свом стану у Бијељини исплатио 1.700 КМ, а након седам дана у исплатио још 5.000 КМ, оштетивши га за укупан износ од 6.700 КМ”, наводи се у оптужници.
На сличан начин је преварио С.Б. којем је лажно представљао чињеницу да има могућност подстицаја за пољопривреду за лица бошњачке националности од стране неке арапске државе у сарадњи са холандском владом.
”У намјери да себи прибави имовинску корист на правно недопуштен начин оптужени је од С. Б., тражио да му исплати новац уз обећање да ће му средити подстицај за пољопривреду. Вјерујући у ту причу, оштећени му је исплатио 8.000 КМ”, наводи се у оптужници.
