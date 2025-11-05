Додик: Циљ глобалиста - протјерати Србе из БиХ

Извор:
Агенције
05.11.2025
13:37
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је намјера глобалиста да протјерају Србе из БиХ и населе муслимане, те указао да процесом против њега, преко судова, Уставног суда и Кристијана Шмита само купују вријеме.
"Моје је да се наставим борити. БиХ није мјесто за Србе и Срби морају гледати да побјегну из ње. Неће бити Срба за 20 година. Глобалисти желе да направе мјесто за муслимане које ће дистрибуирати овдје. Имате већ довољно џамија и мисле да треба истјерати Србе са ових простора", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Он је истакао да је на овај сценарио упозоравао у протеклих 20 година, те да је био у праву када је говорио о намјерама глобалиста, чије је дјеловање усмјерено против српског народа.
"Суд дозвољава да имате два законодавца. Устав каже да законе на нивоу БиХ искључиво доноси Парламентарна скупштина. За шта служи Уставни суд? Да каже да је Устав лажан? Они су сами креирали одлуке, па и да се може гласати без Срба. То говори о глобалистичкој улози Уставног суда", навео је Додик.
Он је истакао да постоји спрега Шмита и Уставног суда који желе поручити да су недодирљиви и да се о процесу који се водио против предсједника Републике Српске не може изјашњавати ни Европски суд за људска права у Стразбуру.
"Наше је да наставимо даље. Од почетка нисмо имали шансе јер је ово искључиво политички процес. Наставићемо борбу. Истрајаћемо на нашим политичким циљевима. Долази тешко вријеме због глобалних и регионалних односа, па и односа у БиХ. То је наше вријеме и нећу пропустити један дан да нешто добро учиним за Републику Српску. Ситуација у БиХ је за нас завршена прича. Гледаћете како изгледа када је парализован ниво БиХ", рекао је Додик.
