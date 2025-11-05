Битно: ОЦ 'Јахорина'

Извор:
АТВ
05.11.2025
13:43
'Битно' поставља најважнија питања о Олимпијском центру 'Јахорина'.
Какву сезону очекују?
Колико кошта зимовање на Јахорини?
Шта се све нуди на олимпијској љепотици?
Шта доноси одлука Владе Републике Српске да преузме вишемилионске кредите ОЦ 'Јахорина'?
За 'Битно' говоре: Недељко Елек, предсједник НО ОЦ Јахорина, Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске, Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред и Маринко Божовић, начелник општине Источна Илиџа.
Емисија 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.Емисију 'Битно' уређују и воде Андреа Јаглица, главни и одговорни уредник информативног програма и Драгана Божић, главни уредник дневног програма АТВ-а.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Најновије
Најчитаније
16
07
16
05
16
04
15
57
15
52
Тренутно на програму