Logo

Битно: ОЦ 'Јахорина'

Извор:

АТВ

05.11.2025

13:43

Битно: ОЦ 'Јахорина'

'Битно' поставља најважнија питања о Олимпијском центру 'Јахорина'.

Какву сезону очекују?

Колико кошта зимовање на Јахорини?

Шта се све нуди на олимпијској љепотици?

Шта доноси одлука Владе Републике Српске да преузме вишемилионске кредите ОЦ 'Јахорина'?

За 'Битно' говоре: Недељко Елек, предсједник НО ОЦ Јахорина, Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске, Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред и Маринко Божовић, начелник општине Источна Илиџа.

Емисија 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.Емисију 'Битно' уређују и воде Андреа Јаглица, главни и одговорни уредник информативног програма и Драгана Божић, главни уредник дневног програма АТВ-а.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Подијели:

Тагови:

АТВ

Битно

Драгана Божић

Large banner

Више из рубрике

pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Универзитет у Бањој Луци

2 ч

0
Пренос: Конференција за медије Милорада Додика

Емисије

Пренос: Конференција за медије Милорада Додика

4 ч

0
битно визуал

Емисије

Од вечерас све је 'Битно' – Нови формат иде у срж ствари

21 ч

0
У првом плану: Ненад Стевандић

Емисије

У првом плану: Ненад Стевандић

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

16

05

Сутра дан жалости у Тузли

16

04

Огласили се из ФЗО Српске о пренаталним тестовима

15

57

Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

15

52

Нова пресуда Кецмановићима: Ево колико новца морају да исплате

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner