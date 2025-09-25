Logo

Шта урадити ако се ГПС поквари у току вожње?

25.09.2025

18:06

Аутомобил волан ручна кочница
Фото: Mike Bird/Pexels

На ГПС системе се ослањамо готово свакодневно. Било да користите Google Maps, Apple Maps, Yandex или неку другу апликацију, ова технологија постала је неизоставни дио кретања кад год нисмо сигурни за неку локацију.

Далеко од тога да су дигиталне мапе безгрешне - има ситуација гдје људе одводе у ћорсокак и животну опасност. Министарка Шпаније је добро прошла, али понекад се, међутим, деси да ГПС системи једноставно “закажу”. Шта су најчешћи разлози, и шта да урадите ако вам се ово деси усред вожње?

Darko Lazic

Сцена

Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

Најчешћи разлози

Лош сигнал

Често се деси да је у питању лош пријем сателитског сигнала. ГПС системи захтијевају јасан “видик” ка сателитима да би прецизно одредили локацију возила, а препреке попут високих зграда, тунела, густе вегетације или чак јаких временских услова могу ометати пријем сигнала, што доводи до губитка сигнала.

Софтверске грешке

Техничке грешке у софтверу навигационог система такође могу довести до престанка рада. Као и сваки други софтвер, онај који покреће навигациони систем вашег аутомобила може имати багове, које могу бити узроковане унутрашњим кваровима, “сударањем” са другим системима возила или чак спољним факторима попут електромагнетних сметњи.

Дамир Хреља

Фудбал

У фокусу: Дамир Хреља - старосједилац Борца тресе мреже противника

Неисправна ГПС антена

Неисправна ГПС антена је још један могући узрок. Антена је одговорна за примање сигнала са ГПС сателита, па ако је оштећена, неправилно постављена или блокирана, квалитет примљеног сигнала опада.

Проблеми са повезивањем

Проблеми са интернетом, посебно код система који се ослањају на мобилну мрежу за ажурирање саобраћаја у реалном времену, такође могу да утичу на функционалност навигације, наводе "Вести-онлине". У областима са слабим мобилним сигналом, или ако постоји проблем са мобилним подацима возила, ово се може десити.

Вјера кадионица

Србија

Француз из Стразбура се крстио на Косову и Метохији и добио име Немања

Шта да урадите ако вам се ово деси?

1) Без панике - фокусирајте се на вожњу

2) Процјените отприлике локацију - погледајте знакове, ознаке за км или друге оријентире.

3) Ако је могуће, станите безбиједно са стране

4) Погледајте офлајн или папирну мапу

5) Питајте пролазнике или локалце за правац - ако је могуће, често најбржи начин.

Родољуб Драшковић

Градови и општине

Драшковић за АТВ открио: Требиње добија атракцију какву не познаје Европа

6) Ресетујте ГПС или апликацију мапе

7) Провјерите батерију и конекцију

8) Безбједност је најважнија!!! Ако нисте сигурни, позовите помоћ полиције или неке друге хитне службе.

Таг:

GPS

Коментари (0)
