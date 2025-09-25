Logo

Минић сутра са Мацутом у Бањалуци

25.09.2025

18:57

Минић сутра са Мацутом у Бањалуци
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састаће се сутра са премијером Србије Ђуром Мацутом у Бањалуци, најављено је из Минићевог кабинета.

Двојица премијера састаће се у згради Владе Српске сутра у 14 часова.

Биће ово њихов други састанак, након што се прошле седмице састали у Београду.

Саво Минић

Ђуро Мацут

