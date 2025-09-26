Starbucks затвара стотине продавница, најављени и откази

26.09.2025
10:28
Коментари:0
Како би преокренуо пословање које је у паду, Starbucks предузима значајне мјере – укључујући затварање великог броја кафетерија и најаву новог вала отпуштања у сједишту компаније. Ови потези дио су настојања извршног директора Брајана Никола да поново оживи овај посрнули ланац.
Никол је данас објавио да ће Starbucks овог мјесеца затворити стотине продавница, што је око 1% свих локација. Компанија је имала 18.734 локације у Сјеверној Америци на крају јуна, а најављено је да ће до краја септембра тај број пасти на 18.300 продавница, преноси Си-Ен-Ен.
Очекује се да ће реструктурисање компаније коштати око милијарду долара. Дионице Starbucksа (SBUX) су остале непромијењене у премаркет трговању.
У писму упућеном запосленима, Никол је изјавио да је компанија спровела ревизију своје мреже пословница и да ће бити затворене оне локације које "не могу пружити физичко окружење какво наши купци и партнери очекују, или гдје не видимо финансијску одрживост".
Starbucks повремено затвара продавнице из различитих разлога, укључујући лоше пословање, али Никол је нагласио да је овај пут ријеч о озбиљнијем потезу.
- Ово је значајнија мјера за коју разумијемо да ће утицати на наше партнере и купце. Наше кафетерије су центри заједнице и затварање било које локације је тешко - рекао је он.
Упркос стотинама затварања, која ће се десити прије краја фискалне године сљедеће седмице, Starbucks је изјавио да ће се ускоро вратити у фазу раста те планира реновирати више од 1.000 локација. Нови изглед продавница укључује удобније столице, више утичница за струју и топлије боје.
Поред затварања продавница, Starbucks је најавио додатних 900 отказа у сједишту компаније, уз отприлике 1.000 отказа из фебруара. Запослени који су погођени тим мјерама биће обавијештени у петак и добиће "издашне отпремнине и пакете подршке".
- Такође ће бити укинуто и 'много' отворених радних мјеста. Знам да ове одлуке утичу на наше партнере и њихове породице, и не доносимо их олако. Вјерујем да су ови кораци неопходни како бисмо изградили бољи, јачи и отпорнији Starbucks, који ће имати већи утицај на свијет и пружити више прилика за наше партнере, добављаче и заједнице које служимо - рекао је Никол.
Никол се придружио Starbucks прије отприлике годину дана с циљем да оживи познати ланац кафетерија. Међутим, финансијски резултати још нису показали напредак, штавише дионице су пале за око 12 посто, а продаја није порасла.
Смањио је мени за око 30 посто, али је истовремено увео нове производе како би бренд остао у тренду, укључујући протеинске додатке и кокосову воду. И понуда хране се мијења, с новим кроасанима и другим пекарским производима који се уводе.
Поред реновирања објеката, уведени су и мањи додаци, попут враћања самоуслужних станица за млијеко и шећер, као и црткарије на шољицама за кафу. Компанија је такође благо промијенила име у "Starbucks Coffee Company“ како би нагласила своје коријене у кафи.
Ипак, неке промјене су наишле на негодовање бариста, попут нових униформи које су изазвале тужбу. Неки нови напици такође стварају стрес запосленима јер су превише компликовани за припрему током најпрометнијих сати, пише Си-Ен-Ен.
Подсјетимо, раније су објављивани извјештаји како су приходи Starbucksа, једне од компанија суочених с протестима и кампањама бојкота због израелских напада на Газу, смањени.
Од седмог октобра Starbucksове трговине биле су мета позива на бојкот, уличних протеста, па чак и вандализма због подршке тог ланца Израелу. Starbucks је од почетка рата у Гази изгубио милијарде долара. Бојкот због Газе скупо кошта америчку компанију.
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму